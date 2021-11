Ahora que los termómetros empiezan a registrar las temperaturas más bajas, lo mejor es hacerse con prendas amorosas y suaves. El furor por los cárdigan sigue en alza una temporada más y ya un básico de invierno en el armario de Amelia Bono. Corto, largo o extralargos, es una prenda que tiene infinitas posibilidades. Además es muy práctica y versátil. Puedes usarla en el día a día; para acudir a la oficina, o como opción para el fin de semana; como a nuestra protagonista. Eso sí, ella lo ha combinado con mucho estilo.

Con un “lista para disfrutar del sábado”, la madrileña ha vuelto a llamar la atención en su red social con un estilismo que no ha tardado en generar expectación entre sus seguidoras, que le han preguntado por la firma del cárdigan que luce con estilo. Pues bien, lo tenemos al detalle para que te hagas con el tuyo antes de que se agote.

El cárdigan de Amelia Bono es una fantasía

Es de Uterqüe y está diseñado con colores vibrantes para dotar tu look de optimismo y feminidad. Es de punto y tiene el escote en forma de corazón. Se abrocha en la parte delantera con botones joya, que harán que brilles con el reflejo del sol. Es de temporada y si te gusta, podrá ser tuyo por 99 euros.

Combina fenomenal con jeans flare como los que luce la empresaria en su foto de Instagram, pero puedes combinarlo con cualquier tipo de vaqueros porque encajan con todos. Completa el look con bolso bandolera acolchado con asa de cadena y botas de tacón con punta, en color negro. ¿Un plus? Los pendientes estilo fantasía que luce la empresaria, aportan a look un extra de originalidad.

También puedes optar por llevarlo por dentro de una falda o por fuera, si los pantalones son de tiro alto. Una opción muy acertada para ir al trabajo es combinarlo con una falta de largo midi. Y, a ser posible, siempre a la altura de la cintura; pues es la mejor forma de estilizar la figura. En los pies, funcionan muy bien con botas y botines de tacón.

El escote corazón lo hace especial

Si como Amelia Bono tienes un busto poco voluminoso, el escote en forma de corazón te sentará de maravilla porque realzará el pecho y podrás sacarle mucho partido a la zona. Además, estiliza los hombros y el cuello.

En la fotografía, vemos especialmente radiante a la hija del exministro socialista José Bono. Y es que otro gran acierto que ha tenido es la elección del color. El azul, en todas sus variantes, favorece mucho a las rubias, porque consigue iluminar el rostro. También es cierto que lo acompaña de una bonita sonrisa y eso, siempre, es un plus.