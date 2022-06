La temporada de bodas nos pilla a todas con indecisión, ajetreo y ahora, con una ola de calor que reduce las posibilidades de elegir estilismo si no queremos usar vestido. Esta temporada los volantes XXL y los tops 3D han copado las tiendas de moda y, no solo las de alta costura, sino también las marcas más accesibles. La hija de José Bono ha tenido un enlace este fin de semana y nos ha sorprendido con una prenda muy curiosa. Amelia Bono se ha hecho con el top de Zara más vendido de esta temporada y ha creado un look de invitada perfecto y que querréis copiar.

Hace unos meses la firma de Inditex sacó a la venta una colección de tops con formas tridimensionales, flores, y volantes muy original que arrasó en tiendas. Pudimos ver a Rocío Osorno o a Cristina Pedroche lucir tops de esta colección tan inspiradora y Amelia Bono no podía quedarse atrás. La influencer ha creado un look bicolor con el top 3D de Zara ideal para cualquier enlace, de día o de tarde, lo analizamos a continuación.

Amelia Bono ha combinado el top más famoso de Zara con unos pantalones campana rojos

El estilismo de Amelia consistió en un top beige con volantes en forma de flor tridimensional con unos tirantes muy finos de lo más chic. Además, en lugar de elegir la opción del mono color, la instagramer optó por unos pantalones campana en color rojo brillante muy a la moda. Este tipo de pantalones crean una silueta muy estilizada, pues si tienen el largo suficiente (como es el caso de los de Amelia) para tapar nuestros zapatos, podemos crear el efecto óptico de unas piernas largas y bien trabajadas.

Los accesorios fueron también una parte muy importante del outfit. Por un lado, Amelia usó unos pendientes colgantes en color coral y azul marino a juego con el tono de los pantalones y un brazalete formado por muchas pulseras de brillantes de estilo griego. Además, para coronar el estilismo, se echó al hombro un bolso de cadena tipo caja dorado decorado con formas geométricas en distintos volúmenes que combinaba genial con el resto de complementos.