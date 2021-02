En un momento en que casi todo es ropa comfy nos llevamos una gran alegría al ver a Amaia Salamanca con el primer vestidazo de la temporada

Llevamos prácticamente un año en el que las sudaderas, los pantalones jogging y las gustosas prendas de punto han invadido nuestra vida. La tendencia comfy nos ha conquistado, porque además de su comodidad nos ha demostrado que también puede ser la más estilosa. Pero eso no quiere decir que no echemos de menos algunos de esos grandes looks que otras temporadas veíamos tanto en las alfombras rojas como en la calle. Amaia Salamanca ha venido al rescate con el primer gran vestido de la temporada, trasladándonos a los tiempos pre pandemia.

Un vestido 10

La actriz ha entrado a formar parta de la familia Pelo Pantene, junto a Paula Echevarría, María Castro, Mario Vaquerizo y Ángela Ponce, y para la presentación ha elegido un maravilloso vestido de la firma The Second Skin Co. de la colección primavera-verano 2021. Un diseño midi camisero en rosa empolvado, de batista bordada, con manga al codo y ajustado en la cintura con dos lazos de cordón, que hacían todavía más femenina la silueta. Sin duda, el vestido más elegante que hemos visto al momento.

Además, Amaia lo completó con unos salones en ante de Úrsula Mascaró que combinaban los tonos lila y el naranja, consiguiendo el look perfecto.

Amia está encanta de convertirse en la quinta embajadora española de la marca y así lo ha mostrado en sus redes sociales: «Orgullosa de unirme a esta diversidad en la belleza donde un pelo fino también puede ser un #pelopantene».

La actriz de Velvet se ha adelantado unos semanas a la primavera y su look nos lleva directamente a desear los primeros días de sol y la vuelta a la normalidad, donde de nuevo las fiestas y las presentaciones con auténticos lookazos nos vuelvan a enamorar. Amaia Salamanca ha dado el pistoletazo de salida y esperamos que solo sea el principio de una primavera muy diferente a la de 2020.