Encontrar unos pantalones que nos queden perfectos no siempre es tarea fácil. Dependiendo de nuestro tipo de cuerpo, hay algunos que pueden favorecernos más y otros menos. Siempre te insistimos en que todos los cuerpo son bellos tal y como son, pero entendemos que buscar las prendas que más nos favorecen es clave. ¿Quieres descubrir cuáles son los que mejor te sientan a ti? No te puedes perder este post, te vamos a dar todas las claves que necesitas para conseguir los pantalones de tus sueños... ¡Presta atención!

Cada una tenemos nuestros propios complejos. A algunas nos preocupa nuestra altura (ya nos consideremos muy altas o muy bajitas), la tripita, las caderas... También podemos pensar que algunos pantalones no nos hacen justicia porque no nos estilizan y hacen que nuestro trasero no se vea favorecido. Si sientes que no consigues dar con el pantalón ideal para ti, sigue leyendo, tenemos la solución.

Las claves para encontrar los pantalones que más te favorecen

A veces nos complicamos de más a la hora de comprar ropa. Queremos seguir todas las nuevas tendencias y, en ocasiones, nos compramos prendas sin ni siquiera probárnoslas y luego llegan las decepciones. No nos quedan del todo bien, no nos favorecen... Pero estás de suerte, porque tenemos todos los tipos de pantalones que necesitas según lo que vayas buscando, ya sea parecer más alta, más estilizada, un mejor trasero...

Ser muy alta y tener las piernas largas y finas puede parecer el sueño de todas nosotras, pero también hay gente a la que le cuesta encontrar unos pantalones que realmente les favorezcan. En este caso, nosotras te recomendamos unos de corte 'palazzo', ya que son bastante anchitos y no se ajustan a tus piernas.

Si, por el contrario, eres bajita y sientes que todos los pantalones te hacen parecerlo aún más, la clave está en escogerlos de tiro alto y, si son pitillo, mejor que mejor. Este tipo de pantalón crea un efecto visual que hace que tus piernas parezcan mucho más largas.

Para disimular tripita y estilizar, nuestra recomendación son los pantalones de pinzas y de tiro alto, ya que se ajustan muy bien a tu cuerpo y te recogen toda esa zona.

Si quieres descubrir todos los demás tipos, sigue bajando hasta nuestra galería. Ahí analizamos todos uno por uno y te damos unas opciones súper estilosas y a la moda para que triunfes siempre que te los pongas. ¡No te lo pierdas!