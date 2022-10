Los trajes a todo color serán los más demandados de la temporada otoño-invierno 2022/2023, el corte oversize y satinado es uno de los más buscados. Y, aunque todo el mudó esté perdiendo la cabeza por el fucsia que es tendencia esta temporada, Almudena Cid ha lucido un dos piezas rojo intenso que ha sido un acierto total.

La ex gimnasta tiene muy buen gusto por la moda y siempre nos sorprende con looks que nos aportan ideas para crear estilismos, pero hoy se ha salido. Almudena apareció en el photocall del estreno de la nueva película, basada en la novela de Torcuato Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios, con un estilismo de diez.

El look estaba formado por un traje de la firma Is Coming, un diseño confeccionado en satén rojo impresionante. La blazer de solapas cruzadas tenía una botonadura frontal y una lazada de cierre en el mismo material que se ajustaba a su talle y le hacía una silueta muy equilibrada. Además, bajo la americana se puso un top lencero negro que asomaba por escote en pico de la prenda. El conjunto completo tiene un precio de 400 euros, está disponible en la web, y es una auténtica joya.

El dos piezas de Almudena Cid triunfará en cualquier evento de noche

La parte inferior la formaban unos pantalones wide leg, que son una tendencia absoluta de esta temporada y con la que nos hemos despedido de los pantalones ceñidos y los cortes skinny, son cosa del pasado. Este corte aporta mucho movimiento al look y crea un efecto de verticalidad por su corte recto. El traje completo es perfecto para una boda o un evento de noche.

Almudena ha escogido unas sandalias de tacón de tiras finas plateadas para ponerle la guinda al look. Su calzado era de la firma Lodi Shoes y encajaba a la perfección con su estilismo. Además, como las puntas de sus pies asomaban por el bajo del pantalón, la gimnasta combinó manicura y pedicura con un esmalte blanco que resaltaba sobre el rojo.

Un accesorio nunca puede faltar y Almudena se decantó por el que está causando sensación esta temporada: una gargantilla tipo chocker dorada. Este complemento es un must have de los looks de invitada de este año, las gargantillas XXL, metálicas y de tipo chunky arrasarán por donde pasen.