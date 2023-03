La tela vaquera no deja de sorprender. Cada día son más las firmas de moda que han apostado por este tejido resistente y atemporal. Ya no solo la vemos en pantalones, pues en esta temporada hemos visto bolsos, faldas midi, chalecos y hasta zapatos de este material. Si hay una influencer que no puede contener sus ganas de probarse todo lo que esté hecho de tela tejana esa es Violeta Mangriñán. Hoy, ha mostrado en sus sandalias de Mango dos tendencias que no dejamos de ver y que prometen reinar en primavera y en verano. Te contamos todos los detalles a continuación.

La novia de Fabio Colloricchio ha empezado el 2023 entregada completamente a la tela vaquera. No deja de mostrar nuevos looks confeccionados en este tejido y siempre nos trae novedades. En esta ocasión, la instagramer se ha enfundado en un vestido de Mango vaquero con manga larga y botonadura metálica frontal, con solapas y corte mini. Esta preciosidad está disponible en la página web de la firma a un precio de 39,99 euros. Pero, aunque el vestido era muy bonito, lo que verdaderamente nos enamoró fue su calzado. La valenciana está decidida a no combinar ni una sola prenda vaquera con otro tejido que no sea ese, todo son total denim looks. Así que, por descontado, sus zapatos no podían ser menos.

Violeta Mangriñán ha combinado vinilo y tejano en sus últimas sandalias

Otra de las tendencias que están triunfando en las últimas semanas es el calzado transparente hecho de vinilo o PVC. Hemos visto a la reina Letizia lucir manoletinas de PVC, a Kim Kardashian con botas over the knee completamente transparentes y a otras celebs como Jennifer Hudson, Beyoncé o la mismísima Isabel Preysler con sandalias de este estilo. Las que estrenó Violeta hoy eran el modelo 'Sandalias Rio' de la última colección de Mango y tenían un precio de 49,99 euros.

Lo curioso es que en sus sandalias se fusionaba la tendencia de las tiras de sujeción transparentes con la tela tejana en la base. El diseño lo tenía todo; además, sus mules destalonados y de tacón bajo son súper cómodos y podremos aguantar horas con ellos puestos. Si quieres descubrir las sandalias de Violeta y otras firmas que han apostado por esta tendencia desliza para ver la galería.