Al ser una celebración religiosa, es vital prestar atención al tipo de vestimenta y también que el peinado y el maquillaje vayan acordes a la ceremonia para no acabar desentonando. Teniendo en cuenta que una comunión no es un acto social tan importante como una boda, la verdad es que en este tipo de saraos existen outfits para acertar siempre.Te puedes decantar por un vestido de cóctel, un conjunto de traje y chaqueta, un pantalón ancho con una blusa con caída o bien por una falda de tubo o vuelo con un top ajustado y/o blusa. Apuesta por algo minimalista y que no sea excesivamente estridente.