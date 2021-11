Le gusta jugar y divertirse a la hora de vestir y eso se nota. La hija de Vicky Martín Berrocal es capaz de ponerse los estilismos más sorprendentes y en la mayoría de las ocasiones, acertar. Aunque a veces las combinaciones son tan arriesgadas que no todo el mundo las ve con buenos ojos. El último look de Alba Díaz está basado en una combinación de colores tan poco habitual que no deja indiferente a nadie.

Del rosa empolvado a los tonos vivos

La hija de Manuel Díaz el Cordobés acostumbra a compartir algunos de sus looks en las redes sociales, especialmente cuando son los elegidos para asistir a algún evento o los ha creado ella misma. Este es el caso del último, que sorprende por el juego entre texturas, pero sobre todo por la elección de Alba Díaz en la combinación de colores, mezclando el rosa y el naranja.

Lo hace con el rosa palo o empolvado como base del look. Este color está presente en un vestido de raso que es de la firma House of BC. Ella lo luce aprovechando solo la falda, de tubo, larga hasta los pies y con una abertura en la parte posterior. El vestido es de esta temporada y está a la venta en casi todas las tallas por un precio de 248 €.

Color rosa también en los complementos

Del mismo color, rosa, son también las zapatillas, un exclusivo diseño de Balenciaga no apto para todos los bolsillos: está a a venta en webs de prendas de lujo como Fartfetch por 895 euros en varios colores, aunque el rosa que lleva Alba es de los más demandados.

Y rosa son también los detalles del bolso que acompaña al look, una prenda creada por el diseñador Dominnico para la firma de bolsos española Suritt. La pieza forma parte de una colección cápsula y está a la venta en distintos tonos por un precio que ronda los 350 euros pero que estos días está rebajado a 174,50 euros.

El jersey naranja, el toque de gracia

El contrapunto al estilismo lo pone la pieza más arriesgada: un jersey de color naranja de la firma Oof Wear que ella conjunta con el rosa apoyándose en el color blocking una técnica muy utilizada por los estilistas para crear looks. Esta teoría consiste en buscar prendas monocromáticas, con colores intensos y combinarlos de dos formas: o bien buscando los colores opuestos en la escala cromática o irse a la misma familia. Normalmente los de los opuestos -rojo y azul, verde y naranja- suelen resultar más fáciles de encajar, pero ella arriesga buscando dos tonos que están cerca en la escala cromática.