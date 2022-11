Aunque este año la cazadora de estética Motomami se ha consagrado como una de las modas más importantes del otoño-invierno 2022 y 2023, las tendencias también se rinden a la cazadora de doble faz, también conocida como chaqueta de aviador, según hemos visto en el último look de Sara Carbonero.

Rejuvenecen cualquier look y son muy ponibles, porque podemos combinarlas con prendas de todo tipo, desde llevarlas con vestidos cortos de aire muy lady, hasta con pantalones vaqueros de todos los estilos habidos y por haber. Tras varias temporadas innovando en patrones, colores y modelos, este otoño nos encontramos con una opción clásica que nos encanta: una pieza de talle medio que va debajo cintura y con forro de borrego que asoma tanto en los cuellos como en los puños de las mangas y siempre de corte oversize.

En Sara podemos encontrar la traducción más literal de esta pieza, que combina con jeans ajustados y una camiseta básica de punto. La periodista lleva un modelo que hemos localizado rápidamente en Slowlove, la marca que la propia Sara creó junto con su mejor amiga Isabel Jiménez en el año 2015. Hemos fichado la suya, aunque este tipo de cazadoras o abrigos también podremos encontrarlas en El Corte Inglés, Stradivarius o Zara.

Sara Carbonero elige el abrigo de doble faz más clásico

Aunque, tal como hemos señalado, el abrigo que lleva la periodista es color camel, la paleta cromática es amplia. Una de las grandes ventajas de esta prenda es que abriga mucho y es calentita. Además su diseño no puede ser más trendy y es súper fácil de combinar con todo tipo de looks. Y, por si fuera poco, cuenta con el beneplácito de las editoras de moda más laureadas como es el caso de Sara. Si todavía no tienes una chaqueta de este estilo en tu poder, el momento adecuado para comprarla es ahora.