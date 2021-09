No puedes hacerte con todas las tendencias de la temporada, por eso te proponemos las seis esenciales que llevarán las que más saben de moda

Con la llegada del otoño ha llegado el momento de planificar el cambio de armario y equiparnos con todo lo necesario para la vuelta del frío. Jerséis, cardigans, chaquetas, bufandas, gorros… Entre tantas opciones es muy fácil perderse. Por ello, los estilistas de Veepee te descubren 6 tendencias con las que arrasar este otoño.

Según el último informe de esta plataforma de ventas de moda online el 55% de los españoles gastarán entre 100€ y 300€ en las compras del cambio de armario, que serán mayoritariamente online (70%) y con el móvil como dispositivo preferido para ello 56%. La ropa para el día a día será la gran protagonista, con casi la totalidad de los españoles (96%) afirmando comprar este tipo de prendas, seguida del calzado (61%) y la moda deportiva (38%).

En cuanto a las tendencias de moda que llegan pisando fuerte esta temporada, los artículos de punto volverán a ser la prenda estrella este otoño-invierno, colándose en el 78% de las cestas. También destacarán las prendas de cuero (38%) y los trajes (37%).

Estas son las seis tendencias en las que debes invertir

Sácale el máximo partido al punto

Este tejido cozy vuelve a ser el no va más. Es perfecto para combinar y acertar en cualquier ocasión: looks de lo más trendy para una tarde con amigas, en la oficina, para vestir cómoda… Las opciones son infinitas.

Además, ya no solamente se utiliza para jerséis. Los diseñadores buscan sacarle el máximo partido a este tejido y cada vez está más presente en prendas tan originales como estilosas y cómodas: faldas midi, cárdigan, shorts, tops…

Sigue la tendencia de cuero y piel

Estos tejidos arrasaron el año pasado y esta temporada vuelven con más fuerza para ser otras de las tendencias más buscadas. Desde las tonalidades negras de siempre hasta los tonos tierra, granates o incluso verdes. Pero, ¿lo mejor? Han tomado forma en cualquier tipo de prendas: pantalones, chaquetas, bermudas, camisas y abrigos.

Una chaqueta acolchada: imprescindible

En estos meses de frío las prendas puffy se convierten en la pieza clave e indispensable de cualquier armario. No solo son ideales para combatir el frío, sino que son de lo más cómodas y versátiles. Además, el tejido acolchado va más allá de chaquetas o plumíferos y se cuela en americanas, pantalones, vestidos, bolsos e incluso zapatos que seguro que no pasan inadvertidos.

Los tonos tierra invaden los armarios

Los tonos naturales y neutros siempre son una buena elección. Nos siguen allí donde vamos, son atemporales y combinan con absolutamente todo.

Siendo la blazer un imprescindible en nuestro armario, no nos puede faltar una en un tono beige. Nos encanta un outfit casual compuesto por americana beige, combinada con unos vaqueros, un top negro y unos zapatos y bolso del mismo color. Es un mix que nunca falla.

Vuelven los cásicos estampados a cuadros

Los estampados son una parte esencial para romper con la monotonía del día a día, la colorean y adornan. Son una de las piezas que deseamos cada temporada porque son especiales e identifican y realzan nuestro estilo, nuestra personalidad.

¡Bomba de colores!

Esta temporada la paleta de colores es más viva y saturada que nunca. Hemos visto a nuestras intagramers y celebrities favoritas con looks monocolor o con combinaciones de diferentes texturas y colores.

Con un outfit así conseguirás ser original, diferentes y atrevida.