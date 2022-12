Sexy, pero siempre acertada, Helen Lindes es todo un referente de estilo. La modelo, que derrocha elegancia allá por donde va, es una gran inspiración para vestir en bodas, bautizos y cualquier tipo de evento importante. Nos colamos en su armario para encontrar sus estilismos más inspiradores.

Como amantes del mundo fashion si hay algo que nos encanta son los vestidos de gala, las alfombras rojas, las citas en que las famosas despliegan su elegancia y estilo. Y durante todo este 2022, Helen no ha dejado de sorprendernos. Aunque ha llevado estilismos de todo tipo, esta vez nos hemos quedado con sus vestidos, la prenda que reina habitualmente en su armario. Además lleva siempre las tendencias clave de esta temporada. ¡Atenta!

Como ves en la ‘top model’ si eres de la que suele decantarse por los vestidos, ¡estas propuestas son ideales! Se tratan de diseños de firma, de colores vitamina que triunfan este año y son perfectos para resaltar la piel bronceada. En sus elecciones destacan también los modelitos de plumas, una apuesta que no hemos parado de ver últimamente entre las famosas más estilosas, y que estamos seguras de que este año vienen pisando fuerte.

Después de un año cargado de eventos, las grandes puestas en escena de Helen Lindes nos han calado hondo. Modelos atrevidos y siguiendo las corrientes de moda del momento, no pierdas detalle y descubre cuáles son los vestidos de la modelo que más han impactado.

Helen Lindes: modelo de éxito desde hace más de 20 años

De Helen Lindes nos gusta todo. No solo nos fijamos en sus looks, también su extensa carrera hacía el éxito. En el año 2000 ganó el el certamen de Miss España y desde entonces no ha parado de trabajar en la profesión. Después logró el titulo a la segunda dama de honor de Miss Universo y de ahí al cielo, porque desde entonces se han convertido en una de las famosas patrias más socorridas para las marcas de publicidad más influyentes.

Además de modelo, escribe libros infantiles y es mamá de dos hijos de cinco y tres años (Alan y Aura); fruto de su matrimonio con el jugador de baloncesto Rudy Fernández, con el que se casó en Pollença en el 2015. Por si esto fuera poco, Helen saca tiempo para entrenar y cuidarse. Es su ‘hobby’ favorito.

Ahora sí, descubre sus 5 looks de gala más impresionantes.