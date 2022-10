Irene Rosales se ha convertido en la fuente de inspiración perfecta para cuando no sabes qué ponerte. La sevillana confía en marcas accesibles y low cost para la mayoría de sus looks, por lo que es muy fácil de copiar sin arruinarte en el intento. Aunque guarda en su vestidor piezas más exclusivas, sobre todo en forma de accesorios, en su día a día apuesta por algunas firmas que todas incluimos en nuestro armario, como es el caso de Zara. La mujer de Kiko Rivera nos ha dado las claves para crear 4 looks diferentes, que además son perfectos para los días de trabajo. Sin grandes complicaciones, estas prendas del grande de Inditex te ahorrarán todos los quebraderos de cabeza cuando te despiertes y no sepas qué ponerte para enfrentarte a un nuevo día.

Irene Rosales crea 4 conjuntos de Zara, aptos para todos los bolsillos

La colaboradora de televisión, centrada en su faceta como imagen de una conocida firma de bolsos, ha elegido prendas cómodas, fáciles de combinar y que son tendencia esta temporada. Desde un cómodo conjunto de falda y sudadera de tejido suave y envolvente hasta un pichi de piel, que es perfecto para combinar con una camisa romántica o con un crop top para las más atrevidas. Con cuatro prendas, Irene Rosales crea un total de 4 conjuntos que querrás lucir durante tus próximos días.

Irene Rosales nunca cae en un renuncio. Su estilo suele estar creado a base de básicos infalibles y sin grandes florituras, por lo que son fáciles de combinar entre sí. Prendas perfectas para ir a llevar a las niñas al colegio, para ir de compras y para terminar la tarde en el parque o tomando un café con unas amigas. Ahora, nos enseña los 4 looks infalibles creados a base de piezas de Zara que puedes incluir en tu armario.