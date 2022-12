«Mantén la cabeza, los tacones y los principios altos» decía la diseñadora Cocó Chanel. Unos buenos zapatos pueden hacer que un look plano se convierta, nunca mejor dicho, en look de altura. Esta temporada cerramos el año con una inenarrable lista de nuevas tendencias en calzado, por eso, hemos decidido traeros la selección de los zapatos de tacón de fiesta con lo que os aseguramos un triunfo absoluto en Nochevieja. Hay para todos los tipos de mujer, desde la que no se atreve con los stilettos hasta para las que subirían al pico más alto calzada con unos botines de tacón.

Sabemos que para muchas el tacón es una extensión de vuestros talones. Las «cazatendencias» de moda están deseando saber qué se lleva ahora en zapatos de fiesta para completar un buen party look. Pues vamos a ser muy claras, se lleva lo mismo que se lleva en prendas festivas: cuero, lúrex, brillo, plumas, perlas, lentejuelas y las puntas bien afiladas.

Combina tus zapatos con tu maquillaje para unificar los colores de tu look

Las que tenéis ya preparado un traje sobrio y elegante deberíais apostar por los zapatos de tacón con glitter o unos mules coloridos para dar la bienvenida al año. Si habéis apostado por los vestidos mini o las faldas cortas no podéis dejar pasar las botas over the knee o los botines de estilo calcetín monocromáticos. Las botas, en general, nos dan mucha más sujeción al pie y el tobillo queda siempre rígido, por lo que es mucho más fácil pasear con ellos.

Las más atrevidas y las más ágiles con los tacones altos adoraréis las plataformas XXL de estilo Versace. No temáis a las plataformas, duelen menos que los stilettos. Pero, no os preocupéis, las que andáis a trompicones también tenéis oportunidad de arrasar en vuestra última cena del año con unos salones bajitos de estilo kitten. Desde luego la variedad de adornos y tejidos nos abre un gran abanico de posibilidades a la hora de combinar materiales. El terciopelo, el vinilo con aspecto de látex y las transparencias en zapatos están muy en boga y nos aseguran destacar con nuestro calzado.

Desliza para ver nuestra selección de zapatos de tacón de fiesta para ser la mejor vestida de todos los cotillones, ficha por tu estilo y hazte con los que mejor encajen con tu outfit.