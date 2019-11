Tu piel habla de ti y entre las cosas que te dice, está el color de pelo que más te favorece. Y parece que a las españolas les habla mucho de los tonos dorados, en todas sus versiones, del caramelo al trigueño pasando por el platino y nórdico. La mayoría de ellas, por un motivo fundamental. Lo hacen por enmascarar las canas o por devolverle a su melena los colores de la infancia. Aquella época en la que el castaño se dora con el sol. Y quien más quien menos, por quitarse unos años de encima.

¿Cómo elegir el tono que mejor va con tu piel?

Los rubios dulcifican las facciones, haciéndolas menos duras, los cobrizos alegran los rasgos y los morenos imprimen carácter. El cabello es un accesorio indispensable para la belleza. De hecho es el complemento que jamás nos quitamos. Tenerlo sano y bonito, tanto de forma como de color, es un pasaporte hacia el atractivo. Pero no lo olvides, por muy frondoso y espectacular que luzca una melena, sea del color que sea, si no se acompaña de una piel bien cuidada, no sirve de nada.

Tonos que rejuvenecen

Aunque existen tendencias que arriesgan mucho con los tonos de cabello, lo ideal, estéticamente hablando, es que el tono del cutis marque el color del cabello y se complementen. Como ocurre con los maquillajes. Es por eso transcendental, para ofrecer una apariencia más joven, acertar. No solo escogiendo aquel tono y técnica de coloración que mejor se ajuste a la calidad, cantidad y estilo de vida de quien lo lleva; sino cuidar el cutis al extremo. Y es más, combatir problemas como la falta de luz, las manchas, las arruguitas de expresión, los poros dilatados, la flacidez…

Una necesidad para cada piel

Indudablemente, cada piel tiene unas necesidades concretas. Y eso depende de dónde habite. De ahí que la cosmética tiene que ser personalizada y ajustada a cada necesidad. En la línea de cosméticos de Carmen Navarro disponemos de una colección de sueros. Tienen diferentes formulaciones y principios activos, que se adaptan como un guante a cada piel. ¿Mi favorito? Uno de mis favoritos es Tuffle firming serum. Su ingrediente principal es la trufa blanca. A ella le añadimos vitaminas A y C. Conseguimos así un producto de base completísimo. Es un multifunción que se puede usar mañana y noche. Al contener también filtros biológicos combate la acción de los radicales libres provocados por los rayos UV y las pantallas de los dispositivos electrónicos.