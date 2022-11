Desde que diera a conocer la gran noticia de su embarazo, Zayra Gutiérrez se ha convertido en personaje de actualidad. Sin embargo, no todo lo que ha tenido que escuchar es bueno. Y es que a sus 22 años, la joven ha tenido que escuchar en los últimos días críticas sobre la supuesta mala relación que tiene con su familia a raíz de su estado, pero nada más lejos de la realidad. La hija de Arantxa de Benito y Guti no puede más y ha querido dejar claro en sus redes sociales que no es verdad.

Zayra no puede más y estalla contra todos los que la critican

Junto a una foto en la que aparece besando a su novio, Miki Mejías, Zayra estalla contra todos aquellos que no creen que la relación con su familia es estupenda: «Lo que hay que escuchar madre mía… menos mal que no tienen ni idea de nada y solo inventan. Lo importante es que nosotros y los nuestros saben toda la verdad y nos apoya. Con eso me quedo. Que sigan hablando e inventando. Te amo», escriben junto a dos emoticonos; uno en forma de corazón y otro un anillo de compromiso.

Parece que Zayra está tranquila. Tanto es así que no solo ha desmentido todos los rumores que giran en torno a ella y su familia, sino que también se atreve a dejar claro que no le interesa saber qué dice la gente sobre ella y su pareja, porque ellos saben perfectamente lo que hay. Y según ella, la situación es muy diferente a la que se está dando a conocer.

Arantxa de Benito ya le ha regalado una bolsa llena de ropa

Vídeo: Europa Press.

La joven salió a disfrutar de un planazo junto a su novio hace unas horas y volvía a dejar claro que su padre no le había echado de casa. Se muestra rotunda y revela que Guti no se ha tomado mal la noticia de su embarazo: «Mentira, si es que no dicen ni una verdad, pero no voy a entrar en eso». Además, se atreve a confesar que su familia no puede estar más feliz. «Están muy contentos, mi madre me ha comprado una bolsa así de ropa, así que imagínate», declaraba con una sonrisa en el rostro.

Arantxa de Benito tampoco puede entender que se hayan dicho ciertas cosas sobre su familia a raíz del embarazo de su hija: «Yo con mis hijos tengo una relación increíblemente maravillosa. Desde hace veintiún años, me comunico con ellos todos los días y tengo una relación súper estrecha y muy unida. Eso sí que lo quiero aclarar». En cuanto a si su hija Zayra no se llevaría tan bien con su padre: «Ella mantiene una buena relación con toda su familia».

La empresaria asegura que la información que se está dando acerca de que Guti habría echado a la joven de su casa tras enterarse de su embarazo es totalmente falsa: «Parece mentira que tú trabajes en este medio y no sepas la de tonterías, la de rumores y cosas que se dicen de unos y de otros, ¿no?», decía rotunda, dejando claro que no es verdad todo lo que se ha dicho.