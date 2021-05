«Borrego ha perdido la memoria», ha afirmado rotunda la exmujer de Amador Mohedano.

El clan de la recordada Rocío Jurado continúa de plena actualidad. No solo por el documental protagonizado por Rocío Carrasco, también por el homenaje a la artista con motivo del 15 aniversario de su muerte. Una cita en la que se reunió la familia casi al completo y no faltó Rosa Benito. Carmen Borrego se ha pronunciado al respecto señalando que su presencia tenía una «intención». La respuesta por parte de la colaboradora no se ha hecho esperar.

«Borrego ha perdido la memoria», ha afirmado a través de sus historias de Instagram. Ha aprovechado para añadir una composición de fotos en las que recuerda su paso por Chipiona en esta señalada fecha a lo largo del tiempo. Estuvo presente en el homenaje que se realizó tanto en 2017, 2018 y 2019. Además, ha recordado que en 2020 no hubo grandes acontecimientos: «Año de la pandemia. El mundo se paró».

Un zasca con el que la exmujer de Amador Mohedano ha confirmado que ha acudido en los últimos años al tributo que se hace a ‘La Más Grande’ en su localidad natal. Y es que según las palabras de Carmen Borrego su presencia allí tenía una clara «intención». Añadía que en esta edición «era importante que se le viera con la familia». En clara alusión a que este 2021 el clan está más que nunca en el foco de la noticia tras el sonado testimonio de Rocío Carrasco. «Su presencia tiene su significado e intención”, subrayaba.

El homenaje a la artista

Ha sido un fin de semana muy especial para Rosa Benito, tal y como ella misma ha afirmado a través de sus redes. Una jornada en la que, inevitablemente, ha removido viejos sentimientos y muchos recuerdos que compartió con Rocío Jurado. La familia hizo un acto de unión y posó ante las cámaras de los numerosos fotógrafos que se dieron cita en el municipio gaditano. No faltó el viudo de la artista, José Ortega Cano, junto a su hija, Gloria Camila. La joven estaba acompañada por su pareja, David García.

Los nietos de la artista, Rocío y David Flores, se dejaban ver muy sentidos al recordar a su abuela. Sobre todo este último, el joven rompió a llorar en el cementerio de San José tras la misa que tuvo lugar en el Santuario de Regla. Su hermana intentaba darle consuelo en todo momento abrazándole con gran cariño. No se esperaba la presencia de Rocío Carrasco, pero su nombre estuvo muy presente.

En el cementerio se vivió un tenso momento cuando alguien lanzó gritos en su defensa. «¡Yo soy Rocío Carrasco!», afirmó una voz entre la multitud. «Es tu madre», fue otro de los clamores. José Ortega Cano quitó hierro al asunto de la siguiente forma: «Yo la verdad es que no he escuchado casi nada. No me he dado cuenta. Estaba tan metido en la tumba de Rocío y mi cabeza estaba en otra cosa. Me lo han dicho después. Cada uno es libre de decir lo que quiera. Aquí no se va a llevar la contra porque alguien diga el nombre de otra persona», aseguraba durante una intervención con el programa ‘Viva la vida’.