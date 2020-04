La amistad entre Rocío Flores Carrasco y José Antonio Avilés está en su peor momento. A pesar de que llevan dos meses en ‘Supervivientes’ y que siempre han demostrado ser amigos, hay un gesto del colaborador de ‘Viva la vida’ que no ha gustado nada la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco.

Todo comenzaba a raíz de que José Antonio Avilés estallara contra Albert Barranco en pleno juego ‘premio o castigo’ del pasado martes. Después de unos días, el conflicto no se ha cerrado y el programa ha vuelto a poner las imágenes en la gala de este jueves. Los concursantes oían todo desde la palapa.

José Antonio insistía en que Albert se había acercado a Rocío Flores por interés, unas palabras que han provocado las lágrimas de Barranco: «Estoy totalmente orgulloso de los modales y de los principios que me ha dado mi familia. Jamás he manipulado a nadie en este concurso ni fuera de él y jamás me he aprovechado ni de Avilés ni de Rocío», aclaraba.

Rotundo, Barranco aseguraba que no estaba siguiendo una estrategia en el concurso e recalcaba que no quería saber nada del periodista: «Han sido los dos peores días de mi vida y que él siga teniendo los huevos de decir que no quiere perder mi amistad… mi amistad está cruz y raya. No le perdono todo lo que me ha hecho. Me ha humillado delante de todo el mundo y me ha pisoteado», decía entre lágrimas.

Rocío Flores se pronuncia en la polémica

Rocío Flores Carrasco estaba pendiente de todo lo que ocurría entre ellos en la palapa y no ha tenido problemas a la hora de salir en defensa de Barranco tras pasar un momento complicado. La joven le aseguraba al periodista que no quería que le involucrara en todos sus problemas, algo que ha hecho al decir que el extronista se había acercado a ella por interés.

Contundente, Rocío Flores se ha dirigido a Avilés para decirle: «Avilés, me parece muy sucio lo que acabas de hacer. Yo sé la relación que tengo con Barranco y sé que no se acerca a mí por interés. Qué feo», le decía rotunda. También ha querido hacer mención a los comentarios que hace sobre su tía Gloria Camila. Y es que el colaborador de ‘Viva la vida’ ha comentado que Barranco se ha acercado a Rocío para vengarse de polémicas del pasado: «Gloria es mi mitad y no tiene nada que ver, y que saques esto…».

El zasca de Rocío a José Antonio Avilés

Después de estas palabras, Rocío Flores se atrevía a lanzarle un duro zasca delante de todos sus compañeros: «Tú puedes decir que alguien se ha acercado a mí por interés cuando toda la isla piensa que tú te has acercado a mí por interés», le lanzaba ante la sorpresa de todos.

Rocío Flores nomina a Avilés por lo ocurrido

La cosa no terminó solo con estas palabras. Y es que a la hora de las nominaciones, Rocío Flores ha tenido en cuenta este jueves lo ocurrido entre Barranco y Avilés. De hecho, la joven ha tomado la decisión de nominar con dos puntos al periodista: «Nomino a Avilés, porque a Barranco no lo voy a nominar y a Ana María tampoco. La semana fui injusta con Elena porque me dolió, pues lo mismo. Me ha dolido lo de Barranco y Gloria hoy, así que ya está», comenzaba diciendo.

Por su parte, Avilés nominaba a Ana María Aldón: «Yo soy fiel a mis principios. Dije que no nominaría ni a Rocío ni a Barranco, y no lo voy ahacer. Nomino a Ana María, yo al final… para mi son dos personas muy importantes», decía ante la sorpresa de Rocío Flores, que le contestaba haciéndole saber que ella también era fiel a sus principios.

«Yo no he dicho nada. Podéis entender que lo lógico sería que yo nominara a Barranco, pero he querido ser fiel a mis principios. Es cierto que con él he tenido esta semana enfrentamiento, y contigo no, por lo qu tú estás descartada. Rocío, que yo no me enfado, lo hemos hablado antes y te he dicho que no estaba enfadado», le recriminaba el periodista.

Finalmente, los nominados de la gala han sido Barranco, Avilés, Yiya y Nyno. Habrá que ir viendo si a lo lardo de la semana, Rocío Flores, Barranco y Avilés consiguen resolver sus problemas de convivencia que han estallado esta semana. Lo que está claro es que la joven ya se ha decantado por su gran amigo Barranco, en el que confía a pesar de las críticas del periodista.