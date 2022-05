Anabel Pantoja está hecha un lío. Durante las últimas horas la hemos visto llorar por Omar Sánchez e incluso ha hablado de un arrepentimiento por haberse separado de él. Sin embargo, también la hemos visto completamente derrumbada por culpa de Yulen Pereira, que ha sido su gran apoyo en la isla hasta que la dirección del programa cambió las normas y se vieron obligados a separarse por un cambio de grupos (elegidos al azar). Sin embargo, durante la última gala de ‘Supervivientes‘, presentada por Carlos Sobera, el deportista de élite ha hablado como nunca antes lo había hecho de Anabel Pantoja.

Yulen se sincera como nunca sobre su relación con Anabel Pantoja

“Antes mi prototipo eran las chicas del norte, rubias, ojos claros, alta, pechugona, culona. Ahora estoy cambiando un poco el estereotipo. Ahora me fijo más un poco en morenas, con más acento, más afrodisiacas, más salvajes…«, ha comenzado diciendo Yulen, que ha dado paso a que sus compañeros le pregunten por el tipo de relación que mantiene con Anabel Pantoja. “Con Anabel he sentido cosas que hacía tiempo que no sentía”, ha confesado dejando a todos sus compañeros completamente sin palabras. Kiko Matamoros, que es consciente de que esta «carpeta» puede generar un gran interés fuera de Honduras, ha querido bromear con la posibilidad de Yulen acabase en una de las celebraciones de Cantora: “Por el momento no me veo allí», dice.

«De ahí a querer tener un hijo, la conozco hace poco y nada”, ha continuado explicando. Kiko Matamoros ha seguido echando más leña al fuego: «Yo saldría corriendo, si crees que es la mujer que te va a hacer feliz…Ella tiene una historia que no tiene resuelta, entonces también me plantearía el papel de parche. Delante de cámaras está haciendo una cosa para no hacer daño a su pareja. Pero está haciendo también algo tan evidente que no sé como se lo va a comer”, ha asegurado. Además, según Matamoros, Anabel no habría dado un paso más con Yulen por respeto a su todavía marido.

Omar Sánchez reaparece con una brutal frase

En mitad de todo este revuelo, Omar Sánchez ha compartido una historia a través de Instagram que bien podía significar que ha visto el programa de este martes y ha escuchado lo que Yulen Pereira ha dicho. «A veces es mejor respirar profundo y no decir nada». Seguramente al canario no le habrá hecho ni pizca de gracia los comentarios ni del deportista ni de su todavía mujer. Hay que recordar que Anabel y Omar solo están separados y no divorciados.

Por su parte, la colaboradora de televisión también le ha dedicado unas bonitas palabras a su compañero, que no le harán ni pizca gracia a Omar Sánchez. Sobre todo después de que ella se rompiera al hablar de él y asegurar que no sabía ni donde estaba ni con quien. “¿Qué necesidad tengo de estar así, que me levanto por las mañanas y parece que se me ha muerto alguien?», ha dicho entre lágrimas una Anabel Pantoja destruida al recordar a su amigo.