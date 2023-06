Ya hay fecha para el primer acto de Ana Obregón: los detalles y las exigencias de la actriz

Ana Obregón ya se encuentra en España con su hija, Ana Sandra. La actriz y la pequeña aterrizaron este miércoles en el aeropuerto de Madrid ante fuertes medidas de seguridad. Desde su llegada, el foco mediático ha estado puesto en ella y en su primera aparición pública tras convertirse en madre de nuevo a los 68 años de edad. Ahora, por fin, ya sabemos cuándo será y todos los detalles de la misma. A pesar de que la intérprete ya se encuentra en nuestro país, los primeros días los va a dedicar para que la pequeña se aclimate al que será su hogar y a que todo su entorno, familia y amigos más cercanos puedan conocer a la bebé, ya que todos ellos tienen muchas ganas. Por este motivo, no será hasta la próxima semana cuando Ana se siente frente a los medios de comunicación.

Ana Obregón se sentará el próximo miércoles 7 de junio para presentar el libro 'El chico de las musarañas'. Un libro que empezó a escribir su hijo Aless Lequio pero que no pudo terminar debido a su enfermedad, sin embargo Ana lo retomó hasta poder terminarlo y que viera la luz. Todo lo recaudado será donado a la fundación que lleva el nombre de su primogénito, por lo que ella está volcada en la promoción del libro. Por este motivo, la primera parada será en el hotel The Westin Palace, en Madrid.

Ana Obregón solo responderá a las preguntas relacionadas con 'El chico de las musarañas'

Será la primera vez que Ana Obregón se exponga ante la prensa. Sin embargo, es consciente de que la atención se va a centrar en su reciente maternidad y no en todo lo relacionado con el libro y los beneficios que pueda sacar para la fundación de su hijo. Por este motivo, ha tomado una drástica decisión. Tal y como reza en la convocatoria de prensa que han distribuido a los diferentes medios de comunicación invitados al evento, Ana no responderá a ninguna pregunta que no tenga algo que ver con la publicación del libro. No quiere que la nueva maternidad eclipse lo importante que ha sido para ella que este libro vea la luz.

Sus próximas citas: una firma de libros y dos entrevistas en televisión

Tras presentar su libro en la presenta a su regreso de Miami, Ana Obregón también se reunirá con sus seguidores y su público. Está previsto que el próximo 11 de junio se acerque hasta la Feria del Libro de Madrid para firmar ejemplares en una de las 384 casetas que hay dispuestas a lo largo de El Retiro. Este es el último día en el que una de las ferias más multitudinarias de nuestro país tenga abierta sus puertas y como colofón final estará Ana Obregón firmando ejemplares a todos aquellos que se acerquen hasta allí.

Sin embargo, ella es consciente de la expectación que ha generado su nueva maternidad. Quiere contar la historia de la pequeña Ana Sandra. Y lo hará. Tiene previstas dos entrevistas en televisión. Está confirmado que participará en la nueva edición de 'Mi casa es la tuya', el programa de entrevistas de Bertín Osborne. Ya se sentó con el cantante de rancheras tras la muerte de su hijo y ahora vuelve a hacer lo mismo. También se espera que acuda al programa de Antena 3, 'El Hormiguero', presentado por Pablo Motos. El presentador aseguró que se había puesto en contacto con ella para hacerle una oferta en firme y que ella habría aceptado.