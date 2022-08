Xisca Perelló ha sido ingresada en un hospital privado en Palma de Mallorca. Tal como publica el ‘Diario de Mallorca’, la mujer de Rafa Nadal «podría someterse en las próximas horas a una operación por recomendación de sus médicos. Los doctores de momento la mantienen en observación por precaución y para evitar complicaciones». Xisca, también conocida como Mery, está embarazada de 31 semanas. El tenista se encuentra en estos momentos en Estados Unidos, preparándose para su próximo torneo: el US Open, después de haber participado en el Masters de Cincinnati.

Según el citado medio, los familiares de Xisca Perelló la acompañan durante su ingreso, que tuvo lugar el pasado lunes. En las últimas horas se ha podido ver a sus padres en la cafetería de la clínica. También se ha visto a Maribel Nadal, su cuñada y una de sus mejores amigas.

«Voy a ser padre. Queremos vivir de una forma tranquila», ha explicado Rafa Nadal

Fue a mediados del pasado mes de junio cuando supimos que Rafa Nadal y Mery Perelló están esperando su primer hijo en común tras casi tres años de matrimonio y casi 20 años de noviazgo. Las imágenes del matrimonio disfrutando de un paseo en su yate delataron las primeras curvas en la tripita de Xisca. Poco después, cuando ella fue a aplaudir al tenista desde las gradas Wimbledon, no quedó la menor duda, pues su barriga de embarazada era ya imposible de disimular. Apenas unos días después, el propio Nadal confirmó la feliz noticia en una rueda de prensa, pidiendo a su vez discreción. «Si todo va bien, voy a ser padre», decía, prudente. «Voy a ser padre. Queremos vivir de una forma tranquila. No sé cómo me va a cambiar la vida. No creo que suponga un cambio en mi vida profesional».

El nacimiento del primer hijo del matrimonio estaba previsto para dentro de dos meses, o sea, el próximo mes de octubre. Un mes en el que Rafa Nadal y Xisca Perelló celebran su tercer aniversario de boda. Se dieron el ‘sí, quiero’ en la exclusiva finca La Fortalesa de Pollença. A la boda invitados los mismísimos reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, admiradores y amigos del as de la raqueta.