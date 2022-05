Kiko Matamoros quería hacer historia en ‘Supervivientes’, más allá de su edad, porque era un sueño que tenía que cumplir y no deseaba alargarlo más. No solo quiere llegar a la final, demostrando que su edad no es un impedimento al triunfo, pero además quería hacer historia protagonizando el salto en helicóptero más alto de su historia. No pudo ser. Su edad y sus condiciones físicas ponían en peligro su vida.