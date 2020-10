Entrevistamos a Richy Castellanos, la persona encargada de la dirección artística en un proyecto solidario que promete dar la vuelta al mundo.

Richy Castellanos, el relaciones públicas más conocido de nuestro país, ha conseguido lo que muchos creían imposible. Ha reunido a casi 60 rostros conocidos que han sumado su talento en un proyecto solidario en el que tanto él como la Cruz Roja y El Club Atlético de Madrid tienen un papel fundamental. Desde sus casas y desde diferentes puntos del mapa cada uno de ellos ha cantado ‘Alegría de vivir‘, consiguiendo un tema que no solo ayudará a familias desfavorecidas con la pandemia, sino que además nos hará vibrar por la emoción que transmiten con cada una de sus palabras. Para saber más de este proyecto que ya se ha hecho realidad, SEMANA se ha puesto en contacto con el artífice de todo esto y ha sido Richy Castellanos, quien muy amablemente nos ha revelado todos los detalles sobre él.

«Me llamó el Atlético de Madrid porque querían hacer algo para ayudar a la Cruz Roja con un vídeo de artistas…Me pidieron ayuda y por supuesto que acepté. Hablé con mi amigo Miguel Ángel, hijo de Jesús Gil, al que yo adoraba y le propuse la idea que yo tenía en la cabeza que era hacer un vídeo con famosos. Me dijo que pensara algo y esa noche cuando me fui a dormir soñé con el mítico vídeo de ‘We are the world, we are the children’ de Michael Jackson en el que convocó a grandísimos artistas como Elthon John, Paul McCartney, a Leonard Ricci o Stevy Wonder… La idea eran 50 artistas y nadie ha logrado reunir a tantos por metro cuadrado. Quería hacer un vídeo similar, pero adaptándonos a las circunstancias y teniendo que grabar todo desde casa», explica Richy, la persona que se ha encargado de lograr que todo saliera a pedir de boca. El objetivo estaba claro: tenían que conseguir llegar al máximo número de personas para así poner su granito de arena para que los más desfavorecidos en esta pandemia recibieran las ayudas necesarias.

Los nombres con los que ha contado son conocidos por todos, prueba de ello que en él intervengan desde cantantes, humoristas, toreros, presentadores a artistas. Después de mucho trabajo se ha podido reunir a cómicos como Carlos Latre,César Cadaval, Millán Salcedo o José Mota, cantantes de la talla de India Martínez, Remedios Amaya, Pitingo y Diego El Cigala; genios de la guitarra como Vicente Amigo y El Tomatito, toreros como Talavante; actores como Paco León, María León, Fernando Tejero, Grecia Castta y Antonio de la Torre o futbolistas como Joaquín del Betis, Coque del Atlético de Madrid, Pablo Futre del Atlético de Madrid«, entre otros muchos. ¿Qué han cantado? Una letra que todos hemos entonado en alguna ocasión, eso sí, con ciertos giros como por ejemplo, el de ‘El Langui‘ quien procuró adaptar la letra a la situación actual.

«Empecé a trabajar. Es una canción mítica de los años 80 de Ray Heredia llamada ‘Alegría de vivir‘. No quería hacer un tema de ahora, sino algo que representara exactamente el momento que estábamos viviendo», explica a este medio Richy. Encargado de la dirección artística, Richy detalla a esta revista el infatigable trabajo que ha llevado. «Ha llevado mucho trabajo, ha sido duro y de mucha paciencia, pero estoy contento con el resultado. La causa lo merece porque el objetivo es recaudar fondos para ayudar», comenta. Está respaldado por la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España y, por fin, todos podemos disfrutar de este tema, eso sí, con diversas voces que, de alguna u otra manera, han formado parte de nuestra vida. Muy pronto verá la luz.