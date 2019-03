2 Aquí, Raquel perdió los nervios

Ante el hecho de que se hable de sus llamadas de teléfono a esta persona identificada como narcotraficante, Raquel Sánchez Silva estalló: “Necesito pedirle amparo, señor juez. ¿Por qué estamos hablando de mi móvil? Es mi vida privada. Yo, que soy ciudadana española, tengo que aguantar que me amenacen con investigarme en Italia, señor juez, no me parece justo”, se queja.