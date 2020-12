Gloria Camila se ha convertido en protagonista de la tarde después de un vídeo en el que aparecía sin mascarilla, algo que no ha hecho ni pizca de gracia a Kiko Hernández

Gloria Camila Ortega se ha convertido en protagonista sin quererlo. La joven ha reaparecido hablando sobre el supuesto encuentro en una fiesta entre Chabelita, Kiko Jiménez y Efrén Reyero, pero sin quererlo, se ha convertido en la gran protagonista por no llevar mascarilla. Los compañeros de Europa Press han «pillado» a la hija de Rocío Jurado paseando a su perro por las inmediaciones de su casa y lo hacía sin llevar la mascarilla obligatoria que marca el Gobierno a causa de la pandemia provocada por el coronavirus.

Aunque en un primer momento, los ojos estaban puestos en lo que Gloria Camila tenía que decir al respecto sobre el posible trío entre los tres concursantes de ‘La Casa fuerte’, su vecino, que en este caso es Kiko Hernández, se ha fijado en que no lucía mascarilla. Algo que no le ha hecho ni pizca de gracia y así lo ha querido hacer saber a sus compañeros. «Me encantaría vivir en el país donde vive Gloria Camila en el que puede ir sin mascarilla», comienza diciendo el colaborador. Y añade, en tono irónico, «ah no, que es vecina mía», confiesa.

Gloria Camila reaparece sin mascarilla para hablar de Kiko Jiménez

La joven opina sobre la información que salió a la luz este mismo martes en la noche en ‘La casa fuerte’ en la que se habló de una supuesta deslealtad tanto por su ex, Kiko Jiménez, con Chabelita Pantoja, que también mantenía una relación con su actual pareja, Asraf Beno. Puedes escuchar lo que la joven tiene que decir al respecto haciendo play en el siguiente vídeo. No te lo pierdas. ¡Hay mucho salseo!

Vídeo de Europa Press