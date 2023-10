Victoria Beckham habla de la infidelidad de David Beckham con Rebecca Loos: "Nunca había sido tan infeliz"

Victoria Beckham y su marido residieron en España durante cuatro años. Desde el 2003 hasta el 2007 David Beckham jugó como centrocampista en El Real Madrid, una etapa que para ninguno de ellos resultó fácil. Recibieron millones de críticas, en especial ella, a quien se tachó de "pija y desagradecida" por aquel entonces. Y es que se aseguró que la artista había dicho "que no le gustaba España porque olía a ajo". Verdad o no, la frase se convirtió en viral y esto no hizo más que empeorar las cosas. Tanto que fue la peor época de su matrimonio con el futbolista, no siendo este el único motivo que dinamitó los cimientos de su relación. Recordemos a Rebecca Loos, la que fue su asistenta personal y quien acompañaba a los dos antes de despertarse y después de que se acostaran. La misma que narró sus encuentros sexuales con David y que recibió cantidades ingentes de dinero por romper su silencio en medios de comunicación extranjeros. Una durísima etapa que Victoria Beckham recuerda con un especial dolor.

Victoria Beckham en Netflix: "Fue la peor época de mi matrimonio"

"Fue la peor época del matrimonio. El mundo nos atacaba y estábamos el uno contra el otro. Hasta Madrid, estábamos juntos; luego, no sentíamos el apoyo del otro. No puedo describir cómo nos afectó. Nunca en mi vida había sido tan infeliz", asegura la diseñadora en el documental de Netflix que se estrena este 4 de octubre. Victoria Beckham tuvo que oír y leer con pelos y señales que su esposo tenía un amante y todos los encuentros que había tenido con ella. Fue Rebecca Loos la que habló en el periódico 'News of the World', que le pagó casi 400.000 euros por contar su historia y 166.000 por hacer lo mismo en una cadena de televisión llamada Sky One. Aunque los abogados de la pareja intentaron frenar su entrevista, no fue posible y la española soltó por su boca auténticos bombazos.

Rebecca Loos y sus llamativas declaraciones sobre su romance con David Beckham

Se llegó a dudar en un primer momento de su relato, pero Rebecca Loos aseguró tener varios as bajo su manga, pruebas que demostrarían que todo lo que estaba contando era cierto. "Hay algo que sé sobre él, una parte íntima de su cuerpo, que yo creo que sólo pueden conocer mujeres que se han acostado con él (...) Valió la pena. Al principio había ternura, pero al final era una relación puramente sexual. Creo que la química entre David y yo fue tan fuerte que la gente se daba cuenta", llegó a decir ella. Además, contó detalles de su primer encuentro, una cita en la que ella se sintió la mujer más especial del mundo. "Empezó a darme de comer fresas. Era realmente romántico y yo me sentí como si es mañana valiera millones de dólares", apunta Rebecca. Pero este castillo de arena pronto se derribó y ella terminó sin su trabajo y por supuesto sin nada que le uniera a David Beckham.

Hasta ahora tanto David como Victoria habían permanecido en silencio, pues sabían que sus declaraciones solo levantarían polvareda de nuevo. Casi 10 años después de su aterrizaje en España, ella ha recordado la crisis que vivió en su matrimonio por aquel entonces. Eso sí, ha evitado nombrar a Rebecca y a la infidelidad que tantos titulares copó entonces. Tampoco de la seguridad con la que Loos hablaba de lo vivido junto a David, el hombre de su vida.

¿Dónde y cuándo ver el documental de Victoria Beckham y David Beckham? La fecha de estreno es el miércoles 4 de octubre en Netflix, plataforma en la que se podrán disfrutar de sus cuatro episodios.