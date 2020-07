La diseñadora de moda, Vicky Martín Berrocal, ha dejado atrás su vida en España para iniciar una nueva etapa junto a su pareja, el empresario Joao Viegas.

Vicky Martín Berrocal hace algunos días publicó en sus redes sociales unas imágenes que dejaban claro que la diseñadora dejaba atrás la casa en la que tanto ella como su hija, Alba Díaz, han vivido los últimos años. Una espectacular residencia situada en el elitista barrio del Viso que abandonaron para siempre. Entonces, compartió instantáneas de la mudanza, sin embargo, no dio más detalles sobre su nuevo destino. Ahora ha sido ella misma la encargada de desvelar el lugar en el que se afincará. La sevillana ha confirmado los rumores que la situaban en el país vecino, Portugal, pues allí vive su pareja, Joao Viegas Soares, por lo que con esta decisión los dos ponen fin a la distancia que les separaba.

Horas después de que Vicky Martín Berrocal se inmortalizara entre las cajas que aguardan sus recuerdos y pertenencias, la empresaria reveló el punto exacto al que había llegado el camión de la mudanza. Efectivamente, Portugal. El país en el que algunos usuarios de su Instagram situaron a Vicky, ya que los escenarios de sus fotografías eran sospechosamente parecidos a los de la casa que su novio posee en Lisboa. No se pronunciaron en ese momento, pero lo que está más que claro es que comienza una vida para ella y para su hija Alba.

Después del confinamiento y del estado de alarma Vicky ha cambiado de país, no obstante, todavía se desconoce cómo afectará esta decisión a sus negocios. La empresaria tiene la firma en España, concretamente sus tiendas están ubicadas en Madrid, Sevilla y Valencia, por lo que estarían obligados a viajar una vez más a España por cuestiones profesionales. La otra incógnita que todavía no se ha resuelto ha sido cuál será el destino de Alba Díaz para vivir durante el año y si ella también hará las maletas junto a su madre o bien se quedará en Madrid de manera independiente. Ella, por su parte, no ha dado más datos sobre este giro vital.

Para empaquetar y embalar todos sus muebles y pertenencias Alba y su progenitora prefirieron poner todo en manos de una empresa experta en mudanzas, quienes les ayudaron a hacer del traslado de todas sus cosas, algo mucho más llevadero si cabe. «A quien se lo cuente no se lo cree. Fíjense lo fácil que me lo ponen que en mitad de la mudanza me he venido a hacer la pedicura. Ver para creer», escribió Vicky en una imagen que publicó en su Instagram. De este modo y con cada una de sus declaraciones, la que fuera pareja de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ deja patente que está muy ilusionada con la nueva etapa que comienza en su vida.

Es habitual que madre e hija compartan fotografías con Joao y su hija, Assunçao Viegas, con quienes es evidente que forman el tándem perfecto. Un ‘equipo’ que puede convertirse en algo todavía mucho más sólido con este paso inesperado para muchos de sus seguidores.