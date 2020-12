Verónica Hidalgo, Miss España 2005, ha confesado cómo está después de haber roto con su novio, el empresario argentino Maximiliano Poveda. ¿Habrá tercera oportunidad? Ella deja claro que no se le pasa por la mente este paso. ¿Por qué? Vea el vídeo

Verónica Hidalgo, Miss España 2005, no ha encontrado fortuna en el amor al lado del empresario argentino Maximiliano Poveda. La pareja se conoció en 2017 y parecía que iban a vivir una historia de amor de cuento de hadas y es que pocos meses después de iniciar su romance comenzaron a planear su paso por el altar. Sin embargo, la ruptura llegó antes que la boda y en 2018 su relación entró en barrena y decidieron emprender caminos por separado.

Vídeo: Europa Press

No obstante, dos años fue suficiente tiempo para que la pareja comenzase a sentir su ausencia y echarse de menos el uno al otro, motivo por el cual decidieron darse una segunda oportunidad. Su romance podría decirse que era como un partido de fútbol, que se divide en dos tiempos. Eso sí, todo encuentro deportivo llega a su fin y, como les ha sucedido a ellos, el árbitro ha hecho sonar su silbato anunciando que ha llegado el final de la diversión y el momento de echar cuentas al resultado obtenido.

Y esto es precisamente lo que ha hecho ahora Verónica Hidalgo en conversación con los reporteros de ‘Europa Press’, explicando cómo se encuentra actualmente. La ex Miss España ha hablado sin mayor problema sobre su ex, Maximiliano Poveda, y cómo su relación parecía idílica hasta que al final han comprendido que sus caracteres no son del todo compatibles. La modelo ha hablado a corazón abierto, reconociendo que, a pesar de que decidieron darse una segunda oportunidad en octubre, finalmente el amor se les rompió definitivamente en marzo, justo días antes del estallido de la pandemia del coronavirus en todo el mundo.

Verónica Hidalgo ha querido hacer un repaso de estos instantes, de cómo fue su relación, cómo ha sido el confinamiento alejada de su amor y qué ha hecho él mientras tanto en Dubái, donde le pilló el Covid-19 desprevenido. ¿Cómo es su relación ahora? Buena o mala, lo que sí deja claro la modelo es que no tendrán una nueva reconciliación. Vea el vídeo para conocer sus motivos.