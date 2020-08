En SEMANA te contamos en exclusiva a qué se dedica verdadermente la pareja de Ana Milán. Conocemos todos los detalles del hombre que la ha enamorado.

Este jueves vieron la luz unas imágenes de Ana Milán junto a su nueva pareja, instantáneas en las que se hizo más que evidente que están profundamente enamorados. Tienen una conexión que traspasa la pantalla y, aunque cuando eso sucede da igual el enclave en el que te encuentres, lo cierto es que ambos apostaron por un paisaje idílico. Se desplazaron al pequeño pueblo gaditano de Sancti Petri y disfrutaron de un paseo por la playa en el que no dejaron de susurrarse confidencias. Entonces, todos los medios se hicieron eco del dulce momento que estaba viviendo la actriz. A pesar de que se aseguraba que la profesión de este apuesto hombre es la de médico, no es así. En SEMANA te contamos todos los detalles, en exclusiva, y la identidad del hombre que ha ‘robado’ el corazón de Ana Milán.

Se llama Luis y no es médico, como han publicado varios medios. Es periodista de carrera, aunque actualmente está al frente de la empresa familiar, dedicada al alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil. Nada que ver con la profesión sanitaria, no obstante, la pareja de Ana no había entrado a aclarar cuál era verdaderamente su trabajo y quehacer diario. También era una absoluta incógnita cuál era la vida pasada de Luis, el novio de esta intérprete que tanto nos ha entretenido durante la pandemia con sus surrealistas anécdotas. Hasta ahora. Esta revista ha podido saber su edad y su situación sentimental pasada, tal y como te contamos en exclusiva en este artículo.

Tiene 44 años, está separado, tiene dos hijos y ahora es la persona por la que bebe los vientos Ana Milán. Tanto es así que, a pesar de no ser muy habitual en ella, ha querido hacer una excepción y ha gritado públicamente lo especial que es para ella Luis. «Termina un día increíble. Un día que quiero guardar para siempre, como una Polaroid, como patrimonio de vida. Qué sitio tan increíble este Cádiz. Qué sitio tan maravilloso este hotel…Qué suerte compartirlo todo con él», escribía hace algunos días junto a una imagen en la que ella y Luis se funden en un tierno abrazo. Palabras que no pasaron desapercibidas para nadie, en especial para Luis, que no dudó en responder con una dedicatoria que ha causado furor entre sus followers. «Suerte la mía«, ha escrito el periodista.

Pero Luis no es un usuario habitual en las redes sociales, por lo que quién sabe si habrá dado el paso de adentrarse en los lares del universo 2.0 por su pareja. Y es que, tal y como se puede ver en sus redes, fue hace tan solo unos días cuando hizo su primera publicación. En ella aparecía su chica y era exactamente la misma fotografía que Ana compartió de los dos. Él junto a un número 11, cifra que, a buen seguro, es muy significativa para ambos.

El amor y el trabajo sonríen a Ana Milán

Aunque este excelente momento personal no es lo único bonito que está sucediendo en su vida. El plano profesional también sonríe a Ana Milán. ‘ByAnaMilán’ será la nueva comedia de Atresmedia y estará basada en las anécdotas reales de la actriz después de que se haya convertido en toda una fuente de inspiración durante la pandemia a través de sus directos de Instagram. Este proyecto cuenta con la propia Ana Milán como protagonista, que se interpretará a ella misma y serán varios capítulos de 30 minutos bajo el nombre de la serie, ‘ByAnaMilán’.

Ver esta publicación en Instagram Ay Sara… #venenolaserie #losjavis #loslíos #megusta #contupermisoSara Una publicación compartida de Ana MiLán (@byanamilan) el 8 Jul, 2020 a las 10:05 PDT

Con este trabajo, la próxima temporada Ana hará triplete. También la podremos ver en el esperado regreso que prepara Atresmedia con ‘Fisica o Química’ y además se meterá en el papel de una de las artistas más icónicas de la historia de España, Sara Montiel, en la serie ‘Veneno’.