Vania Millán no olvidará nunca el 2023. Después de muchos intentos para convertirse en madre, la amiga de Pilar Rubio anunciaba hace unas horas que estaba embarazada de su primer hijo junto a su marido, Julián Bayón. Ahora ha reaparecido por las calles de Madrid mientras hacía unas gestiones y no ha dudado en desvelar cómo está viviendo esta etapa de su vida, la más especial.

"Pues imagínate la alegría, así que la verdad que feliz. Han sido tres meses de felicidad contenida y ya expansiva así que, nada, daros las gracias por acompañarme todo este tiempo que han sido unos añitos y a toda la gente que me ha acompañado", ha empezado diciendo con emoción.

La modelo ha confesado, además, que pensó en tirar la toalla en más de una ocasión tras años de tratamientos y agradece a su marido haberla acompañado en el proceso: "Es que no es un camino fácil y necesitas que te acompañen en tus días buenos y tus días malos y, a veces, hasta se lo haces pasar mal. Necesitas ese apoyo siempre".

La amiga de Pilar Rubio comparte su emoción con la prensa

A diferencia de lo que hacen otros, Vania tiene claro que le gustaría que su bebé fuera niña. De hecho, habla del futuro bebé en femenino, aunque asegura que aún no conocen el sexo: "Creo que es la nieta más esperada en mi familia. Digo nieta por decir porque no sabemos lo que es. Sí, nosotros queremos niña y a mí se me escapa, pero no lo sabemos. De hecho decimos que hablamos todo el rato de niña y verás cómo luego sea un niño, que igual querido y ya está".

En cuanto a si ha cambiado su estilo de vida durante el embarazo: "Ya te digo que hasta ahora ha sido vida normal, quitando que me quité todo el deporte porque yo hacía mucho deporte todos los días, he tenido épocas donde he tenido que guardar reposo y los tres primeros meses son más de incertidumbre, son peligrosos en mi caso. No dejo de tener 45 años, después de muchos tratamientos y, bueno, ahora hay que tomarlo con calma. De hecho, me permiten llegar tarde al trabajo y me han dejado relax".

Vania Millán anima a todas esas mujeres que como ella siguen luchando por ser madres: "Sé que hay muchísimas porque me han seguido, me han escrito, he estado intentando estar en contacto con ellas y es que es increíble. Son muchas las que a día de hoy pueden tener este problema así que, como dije ayer, le dedico pues lo que a mí me ha pasado sobre todo para que no pierdan la esperanza. Con paciencia, mucha paciencia, mucha esperanza y mucha mente positiva se consiguen las cosas".

La pareja, que había encontrado dificultades en el proceso, se muestran muy orgullosos y felices junto a la fotografía de la última ecografía que se ha realizado. Solo tiene palabras de agradecimiento para todo el equipo médico que han ayudado y aconsejado para que todo esto sea posible. "Esta foto se la quiero dedicar a todas esas compañeras de tratamiento FIV (fecundación in vitro) que me han acompañado todo este tiempo", reconocía. Su marido ha estado siempre a su lado y ha sido uno de los pilares fundamentales: "No me olvido de mi amor, que me ha dado la mano en este camino nada fácil y en ningún momento me la ha soltado".

Vania y Julián formalizaron su relación hace menos de un año, en una preciosa boda en la iglesia de San José dentro de la localidad madrileña de Alcalá. Esta fantástica noticia se ha convertido en alegría para todos los que le rodean. Rápidamente han recibido las felicitaciones de rostros conocidos y de personas que le siguen desde hace años.