Vania Millán confirma que está de nuevo enamorada

Meses después de intensos rumores, Vania Millán ha confirmado que está de nuevo enamorada. Ha sido ella misma la encargada de anunciarlo a través de las redes sociales con una imagen que vale más que mil palabras. Y es que aparece dándole un beso en la mejilla al docto Julián Bayón, con el que lleva saliendo apenas unos meses.

“Y un día decidí escucharme… pensé en lo que quería y pensé que existía… y entonces la vida me lo regaló…”, ha comenzado escribiendo en Instagram. Además, no duda en mostrarse agradecida con él: “GRACIAS… por tu paciencia, por saber cogerme la mano para que dejara de huir, por saber romper todas mis barreras, por ser ese caballero andante en moto que nunca olvida a su dama, por ponerme en el centro de tu vida, por creer en mi, por hacerme ver que somos pareja, amigos, confidentes y equipo… y que eso nos hace más fuertes…. por ser mi maestro… y enseñarme tanto… porque como tú dices… no hay más suerte que encontrar a alguien que te sume, que te eleve y te haga crecer y que por eso somos afortunados… por demostrarme que es el amor… hasta hacerme pensar que estaba en un sueño…. por hacer que todo sea fácil… Gracias vida… porque lo pensé… y existe… TQalways @dr.julianbayon“.

4 Vania Millán ha confirmado su relación con esta instantánea A este bonito mensaje le acompañan unas etiquetas que hacen ver lo feliz que está y el especial momento por el que está pasando: “Love is in the air”, “Feliz, “Amor”, “Agradecida”, “Gracias vida”. Esta imagen se convierte en la confirmación de que están juntos, aunque ya habían aparecido juntos en algún que otro evento. El médico y la modelo dejaron claro que entre ellos hay algo más que una buena amistad. La pareja se dedicó algún que otro gesto cómplice mientras disfrutaba de las carreras. 3 Hace unos meses se dejaron ver juntos en un evento social Vania no puede estar más feliz. Julián Bayón ha llegado a su vida después de que la modelo llevara dos años soltera. Y es que fue en septiembre de 2016 cuando anunció que se separaba de René Ramos, hermano del futbolista Sergio Ramos. Tras romper con René, la madrileña decidió dar un giro a su vida y reconducir su carrera profesional. 2 Se separó del hermano de Sergio Ramos en septiembre de 2016 Desde entonces, la modelo se ha dedicado a su gran pasión, la Psicología y el comportamiento humano, haciéndose experta en inteligencia emocional. Y eso que en realidad, ella estudió Derecho, preparó oposiciones al Cuerpo de Registradores de la Propiedad, y llegó a ejercer como abogada. 1 Ahora ha dado un giro a su vida profesional

