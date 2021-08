Tras un año de intenso trabajo, Kiko Matamoros colgaba hace unos días el cartel de «cerrado por vacaciones». El colaborador está disfrutando de unos días de descanso junto a su chica, Marta López. La pareja ha hecho las maletas y se ha escapado a uno de sus refugios favoritos, el mismo que visitaron hace un año después de que el colaborador acuciara diversos problemas de salud. No es otro que Tulum, México, en plena Riviera Maya.

La ‘influencer’ ha reconocido que esta localidad de la península de Yucatán le parece completamente mágica. «Necesitaba visitar otro mundo menos contaminado, más puro. A la vuelta os cuento», prometía Kiko Matamoros en redes. La pareja está exprimiendo al máximo sus vacaciones con cenas románticas al calor de las velas, paradisíacas jornadas al sol y desayunos con vistas al mar. La estancia está contando con todos los ingredientes necesarios para recargar las pilas de cara al nuevo curso.

Mientras que Kiko Matamoros cerraba las redes por vacaciones, Marta López sí que nos ha hecho partícipes de algunos momentos de este viaje. Y es que la pareja no duda en seguir con una estricta rutina deportiva también durante su estancia. Ambos se dejaban ver ejercitándose en el gimnasio de su hotel. «Cada loco con su tema», bromeaba Marta al mostrar una imagen en la que se les veía metidos de lleno en faena.

La granadina, que ha compartido un espectacular posado con un bikini negro, ha reconocido que para ella llevar una vida saludable es esencial. «Saber disfrutar sin remordimiento, poder encontrar un equilibrio, que eso en vacaciones es más complicado. Muchos pensarán que si estás de vacaciones lo mejor es disfrutar y no hacer nada, bueno pues yo no soy así, yo disfruto con mi modo de vida».

Su mejor refugio

La pareja disfruta de Tulum como ya lo hizo el año pasado tras un tiempo complicado. El colaborador permaneció unas semanas hospitalizado después de que una operación en la vesícula se complicara más de lo esperado. Poco después sufrió fuertes dolores en el abdomen y los médicos encontraron una infección que le retuvo 20 días en el hospital.

Una vez recuperado, la pareja cogió un avión y puso tierra de por medio: «De este viaje tengo muy buenos recuerdos, salimos al día siguiente de que él abandonase el hospital, lo sentía fuerte y con ganas de vivir la vida, me dio una lección como pocas, no sabía que estaba embarcada en mi viaje a Itaca y aquí lo terminé de descubrir💫por esto y otras cosas, Tulum me parece mágico», afirmaba recientemente Marta López recordando aquel romántico viaje. Concluía su mensaje con una nota dirigida al colaborador: «Gracias, por enseñarme tanto». Este contestaba con unas tiernas palabras: «Gracias a ti por ser parte de mi vida. Nada es más importante que la compañía, el amor y la belleza, de todo eso a ti te sobra. Gracias por dejarme quererte. Te adoro».