5 5. Pedro Almodóvar se confiesa con su Goya

El director manchego se ha llevado el Goya a Mejor Guión original por ‘Dolor y Gloria’. Era el primero de muchos, una lluvia, de hecho, pero lo que ha conmovido a muchos ha sido su confesión. El hecho de que Pedro Almodóvar confesara su miedo a contar su propia historia: “Me di cuenta de que estaba escribiendo sobre mí mismo y del paso del tiempo, no sabía si iba a continuar porque no estaba seguro de querer exponerme hasta ese punto. Pero continué, y ahora me alegro muchísimo”, reconoce.