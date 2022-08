El pasado viernes, 26 de agosto, José Antonio Canales Rivera sufría una grave cogida en su regreso a los ruedos en Retuerta del Bullaque, Ciudad Real. El sobrino de Paquirri tuvo que ser intervenido de urgencia después de que la cornada le afectara a la bolsa testicular. Dos días después, el colaborador de televisión recibía el alta hospitalaria y agradecía públicamente el apoyo de su pareja, Isabel Márquez. «Todos nos hemos puesto en contacto con él. Y esta mañana nos ha mandado un audio diciendo que ya está mejor, que ya va andando, pasito a pasito», ha contado Adela González, presentadora de ‘Sálvame’.

«Lo pasamos mal», ha confesado Gema López, compañera del diestro en ‘Sálvame’. «Hay que dar las gracias a su madre, Teresa Rivera, que ha sido muy amable con nosotros», destacaba Chelo García Cortés. Por su parte, Rafa Mora ha desvelado que mantuvo una conversación telefónica y este le ha transmitido un mensaje muy tranquilizador: «Me ha dicho que si todo va bien, si Dos quiere y todo sigue como hasta ahora, la semana que viene se reincorpora».

Aunque en las redes sociales no se ha pronunciado sobre la cogida, lo cierto es que Canales Rivera ha transmitido en televisión, así como a sus compañeros, que está evolucionando favorablemente. «Si el campeón soy yo, ella no os quiero ni contar. Ha estado las 48 horas a mi lado cuidándome y haciéndomelo todo lo más fácil posible», reconocía a su salida del hospital.

Este imprevisto ha puesto sobre el tapete que la relación de Canales Rivera con su novia va viento en popa. Ambos han logrado superar la crisis que tuvieron el pasado año, cuando los testimonios de distintas mujeres sobre encuentros íntimos con el torero echaron por tierra su idilio. En enero de 2021, el colaborador, roto en lágrimas, reconocía ante los focos que ella había decidido poner fin a su noviazgo. «No resulta fácil lo que voy a decir. ¿Creéis que (mi novia) va a estar con alguien que la ha engañado, que le ha mentido y se ha portado como un auténtico gilipollas? Estamos intentando solucionarlo y darle una vuelta», confesaba. «Si me callo tampoco soy sincero. Y tiene toda la razón porque lo he hecho como una verdadera mierda y es lo que me merezco… Mi error fue cómo lo manejé en ese momento. Lo manejé igual de mal que la maldad que había hecho. Si lo hubiese dicho al principio no hubiese pasado absolutamente nada. Pensé que no iba a pasar nada y me equivoqué».

Después de aquellas declaraciones estuvieron un tiempo separados, pero poco a poco las aguas volvieron a su cauce. El amor fue más fuerte que las diferencias entre ellos y meses después decidieron darse una segunda oportunidad. Su idilio se ha consolidado de manera considerable, y así ha dejado constancia el gaditano, para quien el apoyo de Isabel Márquez está siendo decisivo en este acelerado proceso de recuperación.