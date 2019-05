Último parte médico de Sara Carbonero: se retrasa su alta tras su operación de un tumor

Aunque estaba previsto que Sara Carbonero abandonase el hospital en la mañana de este lunes, finalmente, la presentadora deberá esperar aún un poco más para regresar a su casa y continuar con su recuperación rodeada de los suyos. El foco de la noticia está puesta ahora a las puertas de la Clínica Ruber Internacional de Madrid, donde se encuentra ingresada desde que la pasada semana fuese intervenida de un tumor maligno en un ovario.

Iker Casillas e Irene Carbonero, inseparables de Sara Carbonero

A la espera de abandonar el centro médico

Tal y como han informado en el programa ‘Ya es mediodía’ de Sonsoles Ónega, el equipo médico que lleva el caso de Sara Carbonero ha determinado que continúe bajo supervisión al menos un día más. Una decisión que ha pillado a muchos descolocados, que esperaban ver a la periodista tras alarmar a sus seguidores al confesar que había sido operada de un cáncer.

¿Hay preocupación por su salud?

No. Esto es lo que han querido dejar claro desde el citado espacio de Telecinco, tras consultarlo con el equipo médico que está siguiendo de cerca la evolución de Sara Carbonero. Su evolución “sigue según lo previsto”, por lo que el hecho de que no haya abandonado la clínica y reciba el alta médica no supone en sí un motivo de preocupación, más allá de la delicada situación en la que se ha encontrado tras realizarse una revisión rutinaria.

Sara Carbonero recibe la visita de amigos y familiares

Sara Carbonero está “con fuerzas”

La periodista está “con fuerzas y animada”, tal y como han reconocido en el programa tras tener acceso a información del equipo médico el hospital. Los profesionales que han tratado a Sara Carbonero desean obrar con cautela, teniendo en cuenta que todo el mundo está pendiente de su evolución.

El día que todos nos preocupamos

Fue la semana pasada cuando Sara Carbonero tomó los mandos de sus redes sociales para compartir un nuevo capítulo de su vida. Nada extraña hasta el momento, pero en esa ocasión informaba de que había sido diagnosticada de cáncer y que había sido operada con premura de un tumor maligno en un ovario: “Todo ha ido muy bien y ha sido cogido a tiempo”, tranquilizaba a sus seguidores.

Iker Casillas, volcado con su mujer

El futbolista, que tampoco ha pasado por su mejor momento de salud tras sufrir un infarto hace tan solo tres semanas, ha estado en todo momento al lado de su esposa. No se ha separado de su lado en ningún momento y se le ha visto en la clínica cada día. El cansancio cada vez es más evidente en su rostro, pero al menos ahora sabe que su mujer está fuera de peligro y tan solo cabe esperar a que continúe con su recuperación en casa.

Irene Carbonero, inseparable de su hermana

Quien tampoco se ha separado de la cama en la que se recupera Sara Carbonero es Irene, su hermana, que lo ha dejado todo para ayudar no solo a ella, sino también al propio Iker Casillas. Es en estos momentos cuando uno ve quién estará a tu lado en las duras y las maduras y, en este caso, Sara Carbonero no puede tener queja.

Isabel Jiménez, su fiel amiga

Quien también lo ha dejado todo para estar al lado de sus amigos ha sido Isabel Jiménez, presentadora de Informativos de Telecinco. Su amistad va más allá del terreno profesional, siendo inseparables también en momentos de ocio. Ahora han demostrado que su amistad también es fuerte cuando la fortuna no sonríe a una de ellas. Son una piña y así lo están demostrando.

Vídeo: visitas a Sara Carbonero en el hospital