Una semana después del trágico fallecimiento de Humberto Janeiro, SEMANA recuerda la última vez que el patriarca y Belén Esteban se vieron las caras

El reciente fallecimiento de Humberto Janeiro está trayendo consecuencias, como que se vuelva abrir la caja de pandora y sus correspondientes efectos secundarios. El programa `Sálvame´ ha rescatado unos antiguos audios del padre de Jesulín en los que habla de la mala relación que mantenía con sus hijos y las repercusiones que tuvo tanto su ruptura con Carmen Bazán en el ámbito familiar como sus posteriores visitas a diferentes programas de televisión. Pero hubo una entrevista que caló especialmente en todos los espectadores, y fue la que concedió en 2010 al programa `Sálvame Deluxe´. Allí coincidió por última vez con Belén Esteban y se lanzaron todo tipo de acusaciones. Un enfrentamiento que ha vuelto a coger sentido tras el fallecimiento del que fuera «tigre de ambiciones».

Corría el año 2010 cuando Humberto Janeiro se sentaba en el plató de las noches de Telecinco, para conceder una de sus entrevistas más sonadas y polémicas. El ex marido de Carmen Bazán puso como cláusula no encontrarse con la que en su día fuera su yerna, Belén Esteban, aunque esta sí acudió esa tarde de viernes, para así poder ver como una vez más el abuelo de su hija arremetía contra ella.

La mediática madrileña aguardó en una sala contigua y escuchó escandalizada la entrevista del que fuera su suegro, y cuando éste abandonó el plató, y tras un amago de querer coincidir con él después de escuchar unas acusaciones que no le sentaron nada bien, le tocó el turno de réplica. “Yo me fui de Ambiciones porque Humberto me llamó p…”, aseguró Belén Esteban. La colaboradora quiso ir más allá y llegó a afirmar que el abuelo de Andrea le llegó a pedir que abortara cuando esta estaba embarazada.

Las palabras del que fuera el patriarca de la familia Janeiro hacía Belén Esteban fueron demasiado duras. “Belén Esteban no debería hablar tanto de María José Campanario, debería dejarla tranquila y mirar para lo suyo”, declaraba impasible Humberto. El abuelo de Andrea Janeiro no criticó a la que en ese momento era su nuera, María José Campanario, (a pesar de la insistencia de los colaboradores del programa en recordarle que, dijera lo que dijera, no se llevaba bien con ella). Pero por el contrario sí que tuvo palabras muy duras para la madre de su nieta.

“María José ha sido la más lista, ha echado a toda la familia a la calle, no como yo, que me fui de Ambiciones con una mano delante y otra detrás, pero al menos con lo más importante, mi hija”, le recriminaba airada Belén Esteban, tras escuchar a su ex suegro. “María José me ataca y yo contesto, porque mi hija es mía, y aquí está su madre para defenderla. Yo a ese señor nunca le he faltado al respeto y él a mi familia sí”, contestaba también a la acusación de Humberto sobre su supuesta envidia a la actual mujer de su hijo. Una contestación que le valió la ovación del público.

Le recriminó que ningún Janeiro llamaba a su hija

Belén Esteban descargó aquella noche la ira contenida durante tantos años y desveló muchos de los secretos que siempre amenazaba con contar. “Le recuerdo que todos en esa casa vivían de Jesulín y él le tenía miedo a su padre. Si no cortaba una oreja, usted le decía de todo. No hable de respeto. Jesulín iba a torear sin ganas, porque le tenía mucho miedo”, desveló. “Incluso, este señor me dijo que abortara cuando me quedé embarazada de su hijo. Y me voy a callar”, aclaraba exhausta la `princesa del pueblo´.

La mujer de Miguel también aprovechó aquella ocasión, no solamente para desahogarse, sino para aclarar muchos de los temas que estaba deseando decirle a la cara. Humberto confesó además tener contacto con su nieta, algo que Belén Esteban se encargó de desmentir aquella noche. “Él dice que llama a Andrea. ¡Mentira! No le llama ningún Janeiro. Y para venir a la tele sí está bien, ¿no? Pero luego para la comunión de su nieta dice que está enfermo”, le recriminaba enfurecida. “Usted tiene muy poca vergüenza, porque le recuerdo que tiene 3 nietos, y a mí me duele la mía porque la he parido yo”, añadía la borde del llanto.

El público se posicionó a favor de Belén Esteban

Belén Esteban fue despedida del plató con una ovación de su incondicional público y animada agregó cuando se iba: “¡Y que sepa todo el mundo que la canción ‘Toda, toda, toda’ se la inventó Humberto!”. Sin duda un tenso momento que no se volvió a repetir, al menos televisivamente. Aquella noche fue la última vez que ambos coincidieron en el mismo espacio. Aunque la Esteban aprovechó que Humberto Janeiro estuviera fuera del plató para confesar todo lo que sentía, no dudó en acercarse a él en el momento que estaba siendo preguntado, para recriminarle tantos años de desprecios e insultos. Una noche que la colaboradora querrá borrar para siempre de su memoria, pero que quedará en nuestras retinas como uno de los enfrentamientos más fuertes que se recuerdan en televisión.