Aunque Antonio David Flores se despidió de Mila Ximénez como si tuviera su apoyo, su círculo desmiente que esto fuera así.

Tras cinco semanas desaparecido de redes sociales Antonio David Flores volvió a ellas para despedirse de Mila Ximénez. Lo hizo roto y con un mensaje con el que dejó entrever que la colaboradora le apoyaba en su guerra con Rocío Carrasco, una publicación que ha indignado a sus compañeros de ‘Sálvame’. Mientras él hizo mención a la última conversación que ellos mantuvieron, la cual le daba fuerzas para seguir adelante, según Belén Esteban, esta última charla fue de todo menos amistosa. Horas después de que el propio Jorge Javier Vázquez desvelara cuál era la verdadera opinión de la sevillana, la de San Blas ha contado más detalles sobre la llamada telefónica que se produjo entre ellos.

Belén está molesta al igual que el resto de sus compañeros de que se haya puesto en duda a Mila Ximénez, así como lo clara que siempre había sido para bien y para mal. «Hablé un mes antes de lo sucedido y sé claramente lo que pensaba Mila. Íbamos en el coche camino del hospital y yo le saqué el tema y ya sabéis cómo es Mila. Yo sé lo que pasó y sé que ni mensajes ni nada…Hubo una llamada en el mes de marzo y sé lo que Mila pensaba. Sé lo que se habló y Mila me dijo una frase que es la misma frase que dijo ayer Jorge Javier Vázquez y en ella estaba la palabra talibán», ha comentado Belén Esteban.

No era el único de ‘Sálvame’ que estallaba contra Antonio David por dar a entender cosas que no eran. Sin dar crédito a la despedida del malagueño vía Instagram y tampoco a su visita al tanatorio, Kiko Hernández ha retado al excolaborador para que muestre el último mensaje que se intercambiaron. «Me da pena que se utilice el nombre de Mila para limpiarse y el primero que lo hace es Antonio David en la puerta del tanatorio. Qué asco me da porque ella ya no se puede defender, no tienes lo que tienes que tener entre las piernas para haberlo dicho en vida, no tenías pelotas para decir lo que decíais en ese mensaje. A ver de cuándo es y a ver de qué hablabais. Sácalo», decía Kiko mirando a cámara.

Era este miércoles cuando Jorge Javier Vázquez dio un puñetazo sobre la mesa y quiso ser sincero con la audiencia. Aprovechando el estreno de Rocío Carrasco en ‘Sálvame’, el presentador explicó la verdadera opinión de su gran amiga Mila sobre el conflicto de Rocío Carrasco y Antonio David. «Mila estaba convocada para venir al primer programa de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, pero el sábado no se encontraba con fuerzas y el lunes Alberto (director) habló con ella y le dijo que se sentía una mujer utilizada y engañada. Me dijo: ‘Con todo lo que yo he visto, Antonio David no es un maltratador, es un torturador'», dijo el catalán.

Al parecer y según ellos, Antonio David no se preocupó de ella durante su enfermedad y tampoco se interesó por saber cómo estaba. A través de terceros como María Patiño, el malagueño trataba de saber cuál era el estado de salud de Mila, lo que desvelaría que su unión no era tan férrea como él ha dicho recientemente.