La ‘influencer’ ha reaparecido muy triste y necesitando el apoyo de su hermano en Ibiza, donde pasará un mes por trabajo tras anunciar su crisis con su pareja, Alba.

El verano no ha empezado de la mejor manera para Dulceida y su pareja, Alba. Formaban una de las parejas más consolidadas de nuestro país, pero hace unos días confirmaban los rumores de que algo ocurría entre ellas. Y es que han decidido darse un tiempo porque tal y como ha asegurado la primera de ellas, «no están pasando por su mejor momento». La pareja ha decidido estar durante un mes separadas para ver qué tal llevan estas semanas en la distancia.

Dulceida ha explicado hace unas horas a través de sus redes sociales que ella pasará este mes en Ibiza por trabajo. «Primero de todo quiero dar las gracias por todos los mensajes de respeto y de amor que estamos recibiendo tanto Alba como yo. Ayer no publiqué nada porque no me apetecía. Yo tengo en mi empresa una agencia de representación y siempre hacíamos un viaje. Este año hemos venido a Ibiza con los talents. Voy a estar todo el mes en Ibiza, donde vamos a hacer muchas actividades», anunciaba a través de sus Stories.

Este martes ha tocado practicar boxeo en la villa que han alquilado para estos días. Después se han ido a comer todo el grupo al famoso restaurante Beso Beach de Ibiza, y se lo han pasado en grande. A la salida de la comida, Dulceida ha sido fotografiada en compañía de su hermano y otros amigos. Hemos visto a la ‘influencer’ con una cara triste, que denota el momento tan difícil que atraviesa.

Dulceida está en Ibiza sin Alba, cumpliendo con su trabajo

Aunque está tratando de desconectar del momento delicado que atraviesa en el terreno personal, Dulceida no puede esconder su tristeza. A la salida del restaurante, la ‘influencer’ ha necesitado el apoyo de su hermano, que no se ha querido separar de ella ni un instante, consciente del momento que atraviesa. La pareja se casó en el año 2016 tras más de un año juntas, sin embargo, hace unos días se vieron en la obligación de explicar en sus redes sociales que los rumores que apuntaban a una crisis entre ellas, eran ciertos.

«Alba y yo no estamos pasando un buen momento en nuestra relación y hemos decidido pasar este mes separadas. Yo voy a estar en Ibiza y ella va a estar haciendo sus cosas», declaraba. Están dolidas, no quieren dar pasos en falso y prefieren oxigenarse. Por ello, pedían comprensión a sus casi tres millones de followers y es que la decisión que tomen cambiará el rumbo de sus vidas.

«No sabemos qué va a pasar, creo que es algo muy nuestro y por eso os pido que nos respetéis. Son momentos difíciles, sé que nos queréis», decía Dulceida. Tanto es así que la joven además ha pedido que, aunque sabe que están expuestas por su profesión, rogarían que no se las juzgue. «Necesitamos que no juzguéis ni hagáis daño porque estamos muy sensibles y cualquier comentario nos duele más de lo normal», añadía.