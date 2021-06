«¿Dónde estaba esta niña cuando su padre machacaba a su madre durante 20 años?», ha afirmado la colaboradora muy molesta.

Rocío Flores acusó recientemente a Belén Rodríguez de protagonizar una campaña de acoso y derribo contra Olga Moreno durante su paso por ‘Supervivientes’. La respuesta de la periodista no se ha hecho esperar. Muy molesta con la actitud de la joven, recuperaba unas sonadas palabras que ya dijo Rocío Carrasco en su documental sobre la mujer de Antonio David Flores: «No tiene coño».

La colaboradora ha comenzado agradeciendo el apoyo de «todos los compañeros que condenáis la censura y defendéis la libertad de opinión. Es por lo que luchamos cada día en televisión. Estoy muy cansada de que estas personas jueguen con mi trabajo que lo llevan haciendo ya dos años. Estas personas son un señor que le despidieron de Mediaset -toda España conoce el motivo- y su hija que ha sido condenada por maltratar a su madre durante tres años y pegarle una paliza».

Ha recalcado que no iba a justificarse más por el tan solo hecho de desempeñar su trabajo en televisión: «Yo no he hablado de Olga en mi vida, ni de Antonio David hasta que no entró en un concurso y de Rocío Flores tampoco. Cuando vino Olga a una entrevista en el ‘Deluxe’ yo me negué a estar en el programa». Ante todo, ha querido dejar claro lo siguiente: «Si yo hablo de lsa cosas de fuera es porque Olga habla de las cosas de fuera. Yo nunca he mezclado ‘Supervivientes’ con el documental».

«Me parece muy sospechoso que el día que yo me planto y digo que no hablo más de los hijos de Rocío Carrasco, porque ya me parece una aberración y porque me parece que sigue machacándola desde el programa. Ese día me contesta Rocío Flores». Insistía: «Yo nunca he insultado a Olga ni le he faltado el respeto». Aprovechaba para lanzar la siguiente pregunta: «¿Dónde estaba esta niña cuando su padre machacaba a su madre durante 20 años?».

Una sonada enemistad

Ahora le ha tocado el turno a Belén Rodríguez quien se ha pronunciado muy cabreada. Todo como consecuencia de las recientes palabras de Rocío Flores quien estalló en el plató de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’. «No voy a consentir el acoso y derribo contra Olga Moreno sin juzgarla como concursante. ¿Ha quedado claro?», le dijo a Carlos Sobera. Cuando el presentador le sugirió que quizás podían resolver sus problemas mediante una conversación, ella aseguró que no tenían nada que hablar ya que la periodista no había tratado «con respeto» a Olga Moreno.

«No voy a consentir que se trate a una concursante como se la está tratando», manifestaba con contundencia Rocío Flores. «Ese es el problema, que no se la ha tratado con respeto. Porque si se hace con respeto estoy opinando desde el minuto cero. Si no me hubiese quedado en mi casa. Ese es el dolor, eso es lo que me molesta, porque no se lo merece».

La enemistad entre ambas viene de largo y un punto clave es la estrecha relación que Belén Rodríguez mantiene con Rocío Carrasco. La colaboradora siempre ha sido una de sus más fieles escuderas en televisión más cuando antes no tenía tantos apoyos.