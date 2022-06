Una oleada de reacciones ha generado la confesión de María del Monte quien por primera ha tratado en público su orientación sexual. Una de las últimas en pronunciarse ha sido Toñi Moreno, gran amiga de la folclórica, quien ha aprovechado para sincerarse también. «A mí me costó tanto salir del armario porque ni siquiera me lo contaba», ha reconocido durante la ceremonia de entrega de los ‘Premios Diversa’.

«Yo tengo la necesidad de que mi hija no pase por lo que tuve que pasar yo», ha explicado al público que se ha congregado en este acto. Asimismo ha querido acercar su historia y reconocer que vivió aquello con cierta desazón. «Cuando a mí me gustaban las chicas del Instituto, pero yo me decía que eran muy buenas amigas mías. En el colegio las monjas me habían dicho que eso era pecado y eso lo tenía a hierro», ha indicado. Además, ha añadido que esa situación la ha vivido hasta hace bien poco y ahora tiene nada menos que 46 años.

El mensaje de Toñi Moreno

Estas palabras llegan después de que María del Monte haya confesado su homosexualidad durante la ceremonia de apertura del orgullo gay en Sevilla donde ejerció de pregonera. «Yo sé lo que a ella le ha costado», ha contado con visible emoción al hablar de una persona clave en su vida. También ha subrayado que no desea que su única hija, Lola, pase por lo que ella ha pasado. «Yo quiero que mi hija no tenga esos problemas. Que viva sin plantearse a quién quiera o quién le gusta. Que viva con esa libertad. Por eso tenemos esa obligación». Terminaba su intervención reconociendo que no había sido «fácil aceptarse, contarlo ni contárselo a una misma».

María del Monte se ha convertido en una de las grandes protagonistas de las últimas horas. La artista ha hablado por primera vez de forma pública de la mujer con la que comparte su vida desde hace 23 años. La periodista de ‘Canal Sur’, Inmaculada Casal. «Nunca me he liberado en el amor porque nunca he sido prisionera. Nunca me he escondido de nada ni de nadie». Aunque ha reconocido que sabe de la importancia de su papel de personaje público para dar visibilidad a ciertos temas aunque intentará mantener un talante discreto como hasta ahora. «Voy a seguir luchando por tener mi vida, porque mi intimidad sea mía. La vida te enseña con sus palos y recorridos, y aprendes. Se ven las cosas de otra manera y si puedes ayudar a alguien no hay que dudarlo nunca. Cuando hablo de amor lo digo en el sentido más amplio de la palabra. Si yo puedo aportar un granito de arena, estoy feliz», afirmó.