5 Sobre que naciera el mismo día que Lola Flores

Nagore le ha querido recordar que justo el día que ha nacido su pequeña, Lola Flores cumpliría años. Esta ha sido la respuesta de Toñi: «Yo eso no lo sabía. Yo siempre bromeo. Le puse Lola porque me parecía un nombre muy bonito, mi madre, que se llame Lola, me decía «por mí no lo hagas». Pero yo tenía la ilusión de ponerle ese nombre, también por Lola Flores. Y de repente ayer me enteré que había sido el mismo día que Lola Flores sin saberlo, pero digo mira las casualidades. Yo no creo en las casualidades. Todo es por algo», ha sentenciado.