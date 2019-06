6 Una aventura que comenzó hace varios años

Tras intentarlo en varias ocasiones cuando tenía 35 años, la presentadora decidió dejar en pausa su sueño para volver a planteárselo unos años más tarde, cuando ya tenía 41. «Ser madre es la única asignatura pendiente que me queda y que no descarto. He aprendido a soñar bonito y que, si finalmente no consigues esos sueños, no pasa nada porque buscas otros. La felicidad hay que trabajarla», confesó en una entrevista que publicó Semana.