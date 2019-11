6 Con ganas de dar a luz por fin

“No estaba nerviosa hasta ahora. Hoy me he hecho una ecografía y la niña se ha dado la vuelta. Tengo muchas ganas de que nazca, tengo ganas de verle la carita”, confiesa Toñi Moreno, que no puede dejar de sonreír al hablar de su inminente maternidad, aunque el día sea complicado y la fatiga merme sus fuerzas.

