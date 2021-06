La presentadora de televisión ha hecho las maletas para disfrutar de unos días en Cádiz y visitar la playa junto a su hermana, su sobrino y su hija Lola. A continuación, todas las fotos de lo bien que se lo pasaron.

Toñi Moreno está dispuesta ya a viajar con asiduidad a Cádiz, donde tiene a parte de su familia. La época estival ha empezado y para recargar pilas ve necesario estar al lado del mar. La presentadora de televisión ha encontrado un hueco para viajar hasta el sur con su hija Lola y disfrutar de unos días de playa con su hermana y su sobrino. A pesar de que el tiempo parecía no acompañar, la familia no dudó en ponerse ropa un poco más abrigada y desconectar en la orilla del mar.

De la mano de su sobrino, la presentadora de televisión llegaba a la playa con un look de lo más casual. Con un pantalón largo negro, una camiseta básica de rayas y unas deportivas, Toñi se relaja con su familia después de haber viajado desde Madrid para reunirse con ellos. La pequeña Lola, que tiene una relación estupenda con su tía y su primo, no dudó en un momento dado pedir los brazos de mamá para ahorrarse el camino hasta la arena de la playa.

Aunque en un principio Toñi Moreno la cogió en brazos, pronto se decidió por llevarla a los hombros por su comodidad. Ha sido una jornada de lo más divertida para la presentadora y su hermana, ya que han estado jugando en la arena. Toñi se lo ha pasado tan bien que hasta se ha tirado en la arena para disfrutar de un rato increíble con su hija y su sobrino. Como no hay nada como recordar los buenos momentos en familia, la presentadora no ha dudado en hacer algunas fotos con su telefóno móvil.

Toñi Moreno disfruta de un día de playa en Cádiz con su familia

Su hija Lola ha pedido los brazos de su madre

Aunque su agenda de trabajo está siendo intensa, Toñi quiere aprovechar todos los momentos libres que tiene para disfrutar de su hija Lola. Una conciliación que consigue llevar gracias a la ayuda de los suyos, con los que está muy unida. Este planazo familiar ha llegado precisamente unos días después de que se haya vacunado ya con la primera dosis de la vacuna que la inmuniza contra el coronavirus.

Su hija es el motor de su vida y encuentra huecos para estar con ella

«¡Qué feliz estoy!», gritaba a los cuatro vientos en sus redes sociales, donde compartía una instantánea del momento en el que una enfermera le suministraba la vacuna contra el Covid-19. Después de ponérsela, la presentadora de televisión se hacía una foto con la mano colocada en señal de victoria. Ha tenido que esperar unos meses para ponérsela, pero ya está cubierta con la primera pauta de la vacuna.

Precisamente el pasado 7 de junio, la presentadora cumplía 48 años. Además, lo hacía atravesando un bache de salud, ya que sorprendía en silla de ruedas tras sufrir una caída. «Hoy caen 48 años y no sé cómo han pasado tan rápido. Y aquí me tenéis , con la “pata” tiesa después de un fallo de cálculo con unas escaleras que no debían de estar ahí 😂😂😂😂. Una semana de reposo y lista. El mejor regalo de cumpleaños es que ya tengo fecha para vacunarme. #felizcumplemamadelola», escribía por aquel entonces. Un regalo que ya ha podido materializar.