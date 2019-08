Todos los detalles de la boda secreta de María Patiño

María Patiño ha sorprendido a todos. La presentadora se casaba en secreto el pasado 15 de agosto en una playa en Sri Lanka. Después de que ella misma hiciera públicas varias imágenes de su boda de ensueño, la periodista ha dado todos los detalles del feliz momento en ‘Socialité’.

La boda de sus sueños

«De niña soñaba con casarme de rojo, descalza y frente a un lago, con sus invitados vestidos de blanco y sin ropa interior. Luego todos tendrían que bañarse en el agua», comentaba Patiño al espacio de Telecinco.

«Hicimos la boda que quisimos»

No ha sido una boda sorpresa

Pese a que a la gran mayoría les pilló por sorpresa, la presentadora asegura que «la boda no fue por sorpresa, solo lo fue para la prensa».

El mar, protagonista de su enlace

«Era un sueño que siempre tuve en mi cabeza desde niña. Nunca imaginé que la escena que colgué en Instagram era lo que yo había soñado. Me sentí muy afortunada. Tenía muy claro que quería el mar a mi lado. No tomé decisiones de ningún tipo«.

Lo que ha echado de menos

«No tenía a mis padres, pero la ausencia significa que te los puedes llevar contigo a donde quieras. Es mejor tenerlos vivos, claro, pero yo me sentí muy acompañada», confesaba emocionada la presentadora.

No ha preparado nada

«No he preparado absoltamente nada, llegué aquí. Se decidió el día antes y fue cogiendo forma una semana antes, con el traje. No tenía nada planificado pero ha sido todo maravilloso, llegué aquí y coincidió que podían hacer lo que yo siempre había soñado. Me dijeron que me dejara llevar, que lo dejara fluir y fluyó. No imaginé que Sri Lanka iba a ser tan especial», comentaba.

Un vestido hecho en solo una semana

El vestido que lució María Patiño estuvo diseñado por Ion Fiz, quien previamente vistió a la presentadora durante la ‘Sálvame Fashion Week’. Este dos en uno, se hizo en tan solo una semana y con dos pruebas.

Una boda por el rito maya

El broche de oro a 12 años de noviazgo

