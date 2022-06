Kiko Matamoros se ha mostrado muy crítico con el concurso de Anabel Pantoja. Los dos concursantes de ‘Supervivientes‘ han tenido sus más y sus menos en Honduras. Además, el colaborador de televisión no ve con buenos ojos la relación de Anabel con Yulen. No se la cree y en más de una ocasión le ha pedido al esgrimista que se alejara de ella por su propio bien. Unas palabras que no le han gustado nada a Belén Esteban. La de Paracuellos del Jarama iba a ser la encargada de defender a la sevillana en el plató de Telecinco. Sin embargo, su fatídica caída en el plató de ‘Sálvame’ ha hecho que se mantenga alejada de la pequeña pantalla. Belén está de baja y se encuentra recuperándose de la operación a la que tuvo que someterse pero eso no es motivo para no seguir de cerca el concurso de su «gordi» (así llama a Anabel Pantoja).

Belén Esteban sigue de cerca el concurso de su gran amiga y por eso no ha dudado ni un momento en mandarle un tirito a su otro compañero, Kiko Matamoros. «Como siempre consejos vendo que para mí no tengo. Que cada uno viva su vida como quiera, su vida con sus aciertos y sus errores. Lo importante es vivir. Mi gordi Anabel Pantoja«, dice la colaboradora de televisión. Belén siempre se ha mostrado muy crítica con todos aquellos que han juzgado el comportamiento de Anabel Pantoja a lo largo de estos meses. Tras su ruptura con Omar Sánchez, la sobrina de la tonadillera ha estado en el punto de mira. Más aún si cabe ahora que ya se ha dado su primer beso con Yulen Pereira.

A la de Paracuellos del Jarama le encantaría estar en el plató para poder defender a su amiga de todas las acusaciones y comentarios negativos que algunos de sus compañeros vierten sobre ella. Sin embargo, necesita descansar y estar en casa para recuperarse al completo de la operación de tibia y peroné a la que tuvo que someterse. Belén ha vivido sus horas más bajas ya que tenía muchos compromisos profesionales que ha tenido que aplazar por su delicado estado de salud. A pesar de esto, cuenta con el apoyo de los suyos y, sobre todo, de su marido, Miguel Marcos. Él está siendo un pilar fundamental para la colaboradora.

Lo importante es ahora su recuperación y, aunque no pueda estar en el plató defendiendo a su amiga, lo hace a la perfección desde su casa. Con uñas y dientes. Así defiende Belén Esteban a Anabel Pantoja de todos aquellos que la critican, incluido Kiko Matamoros. De hecho, tal y como habéis podido leer, el último tirito ha estado dedicado a él. ¿Qué pensará Matamoros cuando salga y vea que Belén se ha mostrado muy crítica con él?