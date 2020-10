Kiko Matamoros asegura no tener miedo a la demanda que espera que Javier Tudela padre interponga contra él y se ríe de tal posibilidad. Se escuda en la idea de que no ha mentido y que solo ha contado la verdad. Vea el vídeo:

Kiko Matamoros ha vuelto a demostrar que no tiene miedo de nada. El colaborador de ‘Sálvame’ ha demostrado que no le preocupa lo más mínimo el coronavirus, porque ha sido interceptado por los reporteros de ‘Europa Press’ cuando acudía a un restaurante a cenar junto a su novia, Marta López, el primer día de las restricciones en el centro de Madrid. Tampoco teme las críticas de Makoke, a las que sabe que debe hacer frente de manera recurrente en una guerra amarga que le ha distanciado de su hija, Anita Matamoros. Pero si de algo ha querido dejar claro Kiko Matamoros que no tiene ningún miedo, es a la posible demanda que le llegará de Javier Tudela padre, como así prometió este que interpondría por las duras palabras del colaborador hacia él y su hijo con Makoke, Javier Tudela.

Kiko Matamoros se escuda en el hecho de que todo lo que ha dicho sobre el exmarido de Makoke “es todo verdad” y es por eso que no tiene miedo a que emprensa acciones legales contra él. Así hace frente el colaborador a todas las polémicas, con valentía, aunque quizá también con algo de temeridad, porque decir la verdad no es un escudo a que un juez le castigue por sus duras declaraciones, cuando esto conlleve una vulneración de los derechos de una persona. Eso sí, Kiko no cree que Tudela acuda a poner una demanda contra él, ¿se llevará una desagradable sorpresa o el tiempo le dará la razón?. Vea el vídeo.