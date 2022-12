Teresa Bueyes ha demostrado una vez más que no tiene pelos en la lengua. La abogada se ha mojado sobre uno de los temas del año: Alba Carrillo, Jorge Pérez y su supuesto romance. Mientras los protagonistas están ‘desaparecidos’ de momento de la televisión, hay quien no tiene problema en mojarse sobre una historia que no parece tener fin. Ejemplo de ello, la letrada quien se lanza a aconsejar a Jorge sobre las guerras que le merece librar, así como las que no. «Jorge, te doy un consejo, pienso que a Marta y a Alba no las deberías de tocar. Yo ya sé que el negocio ahora son las demandas y no las televisiones. Si te gusta el medio, si quieres estar aquí, ya sabes de qué va esto», comienza diciendo Teresa.

Una conclusión a la que ha llegado tras valorar la situación y hablar con Alba Carrillo, quien además de amiga es su clienta. Cree que para demandar Jorge debería de haberse mantenido al margen en todo momento, algo que no sucedió cuando se le acusó de ser infiel a su mujer. Nos remontamos a finales de noviembre cuando él admitió un tonteo con la modelo, pero negó que hubiera existido algo más entre ellos. «No haber hablado el primer día cómo hablaste. Él es una persona muy educada y encantador. Él también ha hablado de su vida privada. El peso de la familia, si fuera su abogada le diría determinadas personas que han sido imprudentes. En el caso de Marta y Alba no se han mojado tanto», dice Teresa.

Teresa Bueyes sabe cuánto y cómo ha afectado a Alba todo el asunto de Jorge Pérez. De hecho, desde hace días no ha vuelto a un plató de televisión. Aunque ella mantiene que está centrada en los exámenes de Criminología y en el cuidado de su hijo, también ha tenido peso todo lo sucedido con el ex guardia civil. Ambos han hecho frente a unas semanas muy complicadas y han preferido poner tierra de por medio para que capear el temporal.

Fue hace tan solo unos días cuando salieron a la luz las intenciones de Jorge Pérez. Se ha revelado que planea tomar acciones legales contra Alba Carrillo y Marta López tras las confesiones de ambas en televisión. Ambas desvelaron todo lo que sucedió en casa de Marta, de hecho, Alba confirmó que había mantenido relaciones sexuales con él, declaraciones que podrán haber dinamitado el matrimonio de Jorge y Alicia Peña. Según cuenta su entorno él se encuentra desbordado y está trabajando al máximo con su equipo legal para que la estrategia sea la correcta. Y es que también quieren cuantificar el dinero que han perdido desde que saltara el escándalo.

«Alicia ha hecho un grandísimo esfuerzo. Si tenia cerradas 50 personas en cursos, a raíz de este escándalo se le han caído muchísimos clientes», dijo Isabel Rábago sobre los planes de la pareja para no renunciar a la totalidad que deberían haber ganado.