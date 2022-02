Alejandra Rubio vive desde hace años de manera independiente y vuela sola. Ella ha insistido en que, de hecho, no le pide nada a su madre para llegar a fin de mes, pero ¿cuáles son sus ingresos para vivir en un piso en una de las mejores zonas de Madrid? La nieta de María Teresa Campos trabaja los fines de semana en ‘Viva la vida’, no obstante, ese no es su único empleo. Ha sido Terelu la que ha zanjado cualquier duda acerca de dónde saca ella el dinero y es que ella se mantiene sola y sin la ayuda de nadie. A pesar de que ahora a Terelu le va muy bien gracias a su papel de presentadora en ‘Lemon Tea’, cada una se hace cargo de sus gastos, tal y como ha explicado la tertuliana.

Alejandra Rubio se esfuerza para tener suficiente dinero como para llegar a fin de mes con absoluta tranquilidad. Además, no se queda quieta y procura ampliar sus conocimientos, prueba de ello, que esté inmersa en un curso de interpretación que le puede abrir más puertas. «Está cuatro días en la tele pero de eso no se vive, está otra vez en una discoteca. Quiere su independencia”, ha comentado Terelu en ‘Lecturas’. De este modo, zanja cualquier rumor y asegura que Alejandra Rubio no depende de nadie económicamente. La joven procura darlo todo dentro y fuera de la televisión para no renunciar a nada de lo que tenga que ver con su nivel de vida: «No le pago la casa a mi hija desde que se fue con 18 años, en contra de lo que piensan algunos. No nos han salido niños exigentes».

Ella es una chica normal y así lo demuestra cada día. Ejerce como relaciones públicas en una conocida sala de fiestas de Madrid, donde, por cierto, también trabajan otros rostros conocidos como Kiko Matamoros o incluso su expareja, Álvaro Lobo. Ahora puede que esté pensando en otro futuro en la pequeña pantalla como el de Gloria Camila, quien sí ha tenido la oportunidad de trabajar como actriz en un proyecto de Televisión Española. Otro de los proyectos que podría convertirse en una fuente de ingresos para ella es su Instagram, donde tiene casi 280.000 seguidores y donde normalmente se fotografía luciendo looks o recomendando libros a sus followers. Los expertos tienen claro que si quisiera potenciar su perfil debería realizar algunos cambios, aunque ella parece no tener intención de momento. Quizás debería de aprender de su madre, quien gracias a esta red social luce muchos looks que le mandan marcas de nuestro país.

La vida de Alejandra Rubio ha dado un giro de 180 grados en los últimos dos años. La hija de Terelu fichó en el mes de marzo de 2020 por el espacio vespertino y, aunque comenzó mucho más tímida, poco a poco se ha ido soltando en plató hasta convertirse en una de las habituales. No ha tenido reparo en defender a su amiga, Rocío Carrasco, ante quien hiciera falta o en discutir con su tía, Carmen Borrego, en pleno directo.

