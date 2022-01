La historia entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia está dando mucho de que hablar. Una vez que el ex duque de Palma y la infanta Cristina han anunciado su separación a golpe de comunicado, tan solo queda saber hacia donde irá su historia de amor con su compañera de trabajo. A lo largo de estos días en los que conocimos esta relación extramatrimonial, mucho se ha hablado de esta y de otras infidelidades que Urdangarin le ha hecho vivir a la hermana de la infanta Elena. Ahora, es Terelu Campos quien se ha mostrado muy crítica con la actitud de él y de paso ha recordado los «cuernos» que ella también ha sufrido.

Terelu Campos, muy crítica con el comportamiento de Iñaki Urdangarin

«Yo creo que Iñaki no lo ha hecho mal, lo ha hecho lo siguiente a mal… Creo que ha sido todo tan innecesario. Me da igual la situación personal que tuvieran, si ella quería o no separarse, me da igual. Yo creo que uno tiene que poner siempre en la vida la balanza quién ha estado a su lado en los momentos difíciles, quienes han afrontado, quienes ha vivido y quien no», ha comenzado diciendo.

Y ha seguido explicando que «y a partir de ahí, a mí me parece que uno se puede enamorar cada día de una persona diferente, fíjate lo que te digo, pero no dejar de tener respeto”, ha comenzado reflexionando acerca de la actitud de Iñaki Urdangarin durante este tiempo, en lo que no ha escondido su relación y poco a poco van saliendo nuevas imágenes con fechas diferentes.

A la colaboradora de televisión le han sido infiel en diferentes ocasiones

Terelu Campos ha seguido hablando sobre cómo se ha sentido ella cuando se ha sentido traicionada por alguna de sus parejas : «Y ahora me voy a poner en primera persona. Yo sé lo que es vivir una infidelidad pública hacia mi persona y sé cuándo me han sido infiel privadamente… ¡la diferencia es brutal! Porque lo que tú te quedas en tu casa, con tu pareja o con tus amigos cercanos, nada tiene que ver a que salgas de tu casa o te veas en la portada de una revista al que es tu pareja con otra persona. Siendo público te comes un marrón… Encima te han traicionado, y encima te comes tú el marrón”, ha dicho.

La hija de María Teresa Campos no ha querido ni dar nombres de quienes le pusieron los «cuernos» ni desvelar en qué momento de su vida le fueron infiel. Lo que sí está claro por sus declaraciones, es que fue más de una vez la que Terelu Campos se tuvo que enfrentar a una infidelidad.