Mucho se está hablando de la boda de José María, el hijo de Carmen Borrego, que tendrá lugar en una finca de Madrid este sábado 14. A lo largo de estos días, se han dado muchos detalles sobre esta celebración e incluso se han revelado algunas grandes ausencias al gran día: como es el caso de la de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado no acudirá a la boda, aunque Carmen no sabe el motivo por el que ha declinado la invitación. «Si no viene es porque no viene. No es una boda de famosos. Es una boda familiar», dijo hace escasas horas la madrina de la boda. Ahora, es Terelu Campos quien se pronuncia al respecto, ya que ha sido una sonada ausencia debido a la excelente relación que guarda Rociíto con el clan Campos.

Terelu Campos se pronuncia sobre la ausencia más sonada de la boda de su sobrino

Sin embargo, al igual que muchos compañeros y tele espectadores, a Terelu Campos «no le parece normal que Rocío Carrasco y Fidel Albiac no acudan a la boda». Así mismo lo ha asegurado este viernes en ‘Sálvame‘, donde ha hablado largo y tendido sobre el enlace que se celebrará en unas horas. «No sé cuál es la explicación que ha dado. Igual me la dan y lo entiendo, pero no como yo no tengo ninguna explicación, no lo sé. A mí no se me ha dado ni yo la he pedido eh. A mi no me parece normal y eso no tiene que molestar a nadie», ha confesado.

Durante esta tarde, Carmen Borrego ha confesado que había mantenido una conversación con Rocío Carrasco y ahora desconoce si a escasas horas de la boda, asistirá o no a la boda. María Patiño ha querido saber qué piensa Terelu de la posibilidad de que ahora acuda a la boda: «No sé como valorarlo. No sé si le han bailado las fechas, no sé si con todo el follón del concierto…», ha confesado, muy tranquila. «Terelu Campos no conoce la razón. A Terelu Campos no le quita el sueño. A Terelu Campos sí le sorprende. Y sobre todo por una persona, que es mi madre. Es el primer nieto que se casa«, dice.

Las Campos siempre han tenido muy buena relación con Rocío Carrasco, por lo que ha extrañado profundamente que no acuda a este enlace tan esperado por ellas. Incluso hasta un propio miembro del clan se ha extrañado de la ausencia de Rociíto. A pesar de que ella y Rocío siempre han presumido de ser familia y estar presentes en miles de momentos buenos y malos de la vida de la otra, en esta ocasión no será así. De momento, se desconoce el motivo por el que ha declinado la invitación.

Te interesará saber...